THE BAWDIESが、デビュー15周年・MAJOR 9th ALBUM 『POPCORN』のリリース日でもある4月22日に、下北沢SHELTERで開催された<デビュー15周年記念日「THANKSGIVING!」POPCORN Release Party>のアーカイブを期間限定で公開する。「THANKSGIVING!」アーカイブ<4/23 18:00〜>https://youtube.com/live/fSuT0d8Wabw

<デビュー15周年記念日「THANKSGIVING!」POPCORN Release Party>SE(DIG THE BUZZ)1.EMOTION POTION2.YOU GOTTA DANCE3.SING YOUR SONG4.JUST BE COOL with 石毛輝 (the telephones)5.LET’S GO BACK6.SO LONG SO LONG7.LEMONADE with志磨遼平 (ドレスコーズ)8.KEEP YOU HAPPY9.SUGAR PUFF10.ROCK ME BABY11.IT’S TOO LATE with 菅原卓郎 (9mm Parabellum Bullet)12.GIMME GIMME13.I BEG YOUEn1. HOT DOGEn2. KEEP ON ROCKIN’

9th ALBUM『POPCORN』2024.4.22(月)Release■Limited Edition (THE BAWDIES CLUB) [初回限定盤+オリジナルGOODS]:¥8,000(tax in)■Limited Edition (Victor Online Store) [初回限定盤+オリジナルGOODS]:VOSF-12737 /¥8,000(tax in)■初回限定盤 [CD+DVD]:VIZL-2307 /¥5,000(tax in)■通常盤 [CD only]:VICL-65950 /¥3,300(tax in)【 CD収録内容 】01. DO THE BOP!02. POPCORN03. SCREAM feat. 松尾レミ04. SUGAR PUFF05. GIMME GIMME feat. オカモトショウ06. GET OUT OF MY WAY07. STAND!08. THIS OLD HEART OF MINE09. DESTINATION IS 196910. RIDE TOUGH!11. ROCK'N'ROLL MAN【 DVD収録内容 】20TH BIRTHDAY BASH at Billboard Live TOKYO 2024.1.21I BEG YOUEMOTION POTIONHOT DOGKEEP YOU HAPPYROCK ME BABYIT’S TOO LATESO LONG SO LONGSCREAMLEMONADEJUST BE COOLKEEP ON ROCKIN'Documentary of "20TH BIRTHDAY BASH”WASSHOOOI!! (Special ver.)【 Limited Edition詳細 】THE BAWDIES、ニューアルバム『POPCORN』の発売を記念して、初回限定盤にオリジナルグッズを同梱したLimited Editionを数量限定で販売。アクリル”POPCORN”ブロックアルバムのアートワークを立体的にデザインした三層レイヤーの重厚感のあるアクリルブロックとなっており、アートワークを余すことなく表現した、ここでしか手に入らないオリジナルグッズとなっている。素材:アクリルサイズ:高さ148mm × 横100mm × 奥行き20mm※素材の特性や生産過程によって、表記サイズより誤差が生じます。あらかじめご了承ください。※THE BAWDIES CLUB にて2024年3月3日(日)23:59までにご注文の方は発売日前日2024年4月21日(日)にお届けとなります。※THE BAWDIES CLUB にて2024年3月4日(月)00:00以降ご注文の方とVICTOR ONLINE STOREにてご注文の方は発売日2024年4月22日(月)以降順次発送を予定しております。【 予約・購入特典 】下記オフィシャルファンクラブ、チェーン店、およびショッピングサイトにて、『POPCORN』 をお買い上げの方に、先着でオリジナル特典をプレゼント。特典は数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求め下さい。●THE BAWDIES CLUB「ゴールド免許証風ステッカー(4種類セット)」●VICTOR ONLINE STORE/タワーレコード全国各店・タワーレコードオンライン/HMV全国各店・HMV&BOOKS online/TSUTAYA RECORDS 全国各店・TSUTAYA オンラインショッピング/楽天ブックス/セブンネット「ゴールド免許証風ステッカー(4種類ランダム)」