D'ERLANGERが最新アルバム『Rosy Moments 4D』のサブスクリプション配信を4月24日より開始する。収録曲「Bitter Sweet」のみ先行配信されていたが、CDリリースから半年以上を経て全曲がサブスク解禁されるかたちだ。また、毎年恒例のファンクラブ限定DVDのリリースも決定した。収録内容は2023年12月24日にSpotify O-EASTで開催された<KIDS BLUE STANDING SPECIAL 2023>を中心としたもので、様々なボーナス映像も収録される予定だ。申込受付は4月22日正午から5月10日23:59まで。オフィシャルファンクラブ「KIDS BLUE限定商品となる。

2024年4月24日(水)配信開始配信リンク:https://warnermusicjapan.lnk.to/DERLANGER_RM4DAW▼収録曲. Longing. Bitter Sweet ※先行配信曲. le grand bijoux. Missing Piece. what's yours is mine. Andre. Sacrifice Love. Be with Your Love. La Brea. Love Like BloodⅪ. 哀撫

■FC限定映像作品『KIDS BLUE STANDING SPECIAL 2023 DVD』



受付期間:4月22日(月)正午〜5月10日(金)23:59※おひとり2枚まで申込:D’ERLANGER OFFICIAL WEB STOREにて詳細:https://www.derlanger.jp/news/merchandise/240422goods.html商品発送予定:5月末発送予定※締切後の受注生産商品ですので、お届けにお時間をいただきます価格:¥14,000(税込・送料込) ※初回受付期間分のみ送料込●内容・DVD2枚組・デジパックケース仕様・全20P PHOTO BOOK▼Disc1<KIDS BLUE STANDING SPECIAL 2023>12月24日@Spotify O-EAST収録〜ACCOUSTIC〜01. LAZY SLEAZY02. Everlasting Rose03. Be with Your Love〜BAND〜01. Bitter Sweet02. le grand bijoux03. Dance naked,Under the moonlight04. Missing Piece05. Sacrifice Love06. Andre07. what’s your is mine08. LULLABY09. Harlem Queen Complex10. Harlem Queen Romance11. バライロノセカイ-Le monde de la rose-12. CRAZY4YOUencoreen1. La Brea(SE)en2. Love Like Blooden3. 哀撫encore2en4 .MOON AND THE MEMORIES▼Disc2:THE LIVE 2023・<THE LIVE 2023>ダイジェスト・<KIDS BLUE Limited -Blazing Red Night 2024->ダイジェスト※2023年を網羅したダイジェスト映像を収録予定※制作状況・制作の都合上、内容は変更になる場合がございます