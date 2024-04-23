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µ. Longing
¶. Bitter Sweet ¢¨Àè¹ÔÇÛ¿®¶Ê
·. le grand bijoux
¸. Missing Piece
¹. what's yours is mine
º. Andre
». Sacrifice Love
¼. Be with Your Love
½. La Brea
¾. Love Like Blood
Ⅺ. °¥Éï
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5·î03Æü(¶â/½Ë)¡¡Ì¾¸Å²°Electric Lady Land
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5·î11Æü(ÅÚ)¡¡¶âÂôEIGHT HALL
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5·î18Æü(ÅÚ)¡¡Ä¹ÌîCLUB JUNK BOX
5·î19Æü(Æü)¡¡Ä¹ÌîCLUB JUNK BOX
5·î25Æü(ÅÚ)¡¡ÇðPALOOZA
5·î26Æü(Æü)¡¡ÇðPALOOZA
6·î01Æü(ÅÚ)¡¡²¬»³YEBISU YA PRO
6·î02Æü(Æü)¡¡²¬»³YEBISU YA PRO
6·î08Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬DRUM Be-1
6·î09Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬DRUM Be-1
6·î22Æü(ÅÚ)¡¡¿À¸ÍHarbor Studio
6·î23Æü(Æü)¡¡¿À¸ÍHarbor Studio
6·î29Æü(ÅÚ)¡¡À¹²¬CLUB CHANGE WAVE
6·î30Æü(Æü)¡¡À¹²¬CLUB CHANGE WAVE
7·î06Æü(ÅÚ)¡¡HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3
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7·î14Æü(Æü)¡¡½ÂÃ«WWW X
7·î15Æü(·î/½Ë)¡¡½ÂÃ«WWW X
7·î20Æü(ÅÚ)¡¡ÂçºåYogibo META VALLY
7·î21Æü(Æü)¡¡ÂçºåYogibo META VALLY
7·î27Æü(ÅÚ)¡¡SUPERNOVA KAWASAKI
7·î28Æü(Æü)¡¡SUPERNOVA KAWASAKI
8·î03Æü(ÅÚ)¡¡²£ÉÍBronth.LIVE
8·î04Æü(Æü)¡¡²£ÉÍBronth.LIVE
8·î10Æü(ÅÚ)¡¡ÀçÂædarwin
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8·î17Æü(ÅÚ)¡¡Live House ÉÍ¾¾ ÁëÏÈ
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8·î31Æü(ÅÚ)¡¡»¥ËÚPENNY LANE24
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¡ÁACCOUSTIC¡Á
01. LAZY SLEAZY
02. Everlasting Rose
03. Be with Your Love
¡ÁBAND¡Á
01. Bitter Sweet
02. le grand bijoux
03. Dance naked,
¡¡¡¡Under the moonlight
04. Missing Piece
05. Sacrifice Love
06. Andre
07. what¡Çs your is mine
08. LULLABY
09. Harlem Queen Complex
10. Harlem Queen Romance
11. ¥Ð¥é¥¤¥í¥Î¥»¥«¥¤-Le monde de la rose-
12. CRAZY4YOU
encore
en1. La Brea(SE)
en2. Love Like Blood
en3. °¥Éï
encore2
en4 .MOON AND THE MEMORIES
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¡¦¡ãKIDS BLUE Limited -Blazing Red Night 2024-¡ä¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È
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