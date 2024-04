●5月4日は「スター・ウォーズの日」

いずれも神奈川県横浜市のランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい(どちらも運営:三菱地所プロパティマネジメント)、スカイビル(運営:横浜スカイビル)は4月26日〜5月6日の期間、ウォルト・ディズニー・ジャパン協力のもと、「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2024」を横浜・みなとみらいエリアにて開催する。

2024年は映画「スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)」の公開から25周年を迎えるほか、5月4日は「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを)」という「スター・ウォーズ」の名台詞にちなんで「スター・ウォーズの日」に制定されている。「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2024」では、ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、スカイビルの各施設をはじめ、横浜市役所、グランモール公園、桜木町駅周辺において、「スター・ウォーズ」を体感できるさまざまなイベントや展示を用意する。ランドマークプラザでは、1階・サカタのタネ ガーデンスクエアにおいて、7〜24時に「スター・ウォーズ」の名シーンを迫力の映像と音楽で届けるほか、15〜23時のそれぞれ0分・30分にはライティングショーも行われる。また、「スター・ウォーズ」商品の「ガチャ」(カプセルトイ)も設置する。さらに、3階・風の灯台には「ヨーダ」のスタチューが登場するほか、館内では「スター・ウォーズ」シリーズ全映画作品の歴代ポスターやパネルフォトスポットなど、さまざまな装飾を楽しめる。また、1階・フェスティバルスクエアでは4月27日〜5月6日の10〜20時に、「スター・ウォーズ」デザインアイテムをバラエティ豊かに取り揃える「STAR WARS POP UP STORE」がオープンする。MARK IS みなとみらいでは、4月26日に5階でオープンする「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」において、5月3〜6日の期間に「スター・ウォーズ」全9作品の一挙上映を行う。さらに、1階・グランドガレリアにはレゴブロックで制作された「スター・ウォーズ」のキャラクターが登場するほか、2025年4月に開催される「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」開催記念メッセージボードが設置される。また、館内ではワークショップやライトセーバー型バルーン配布も行われるほか、ポップアップストア「Happyくじ/STAR WARS 『マンダロリアン』in みなとみらい」が4月27日〜5月6日の10〜20時にオープンする。スカイビルでは、日本のアニメクリエーターたちの「ビジョン」を通して描かれた9つの短編アニメーションシリーズ「スター・ウォーズ:ビジョンズ」の特別展示が、4月26日〜5月6日の10〜23時に1階・10階・11階にて行われる。ほかにも、ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいでの「スター・ウォーズ スタンプラリー」、グランモール公園における巨大なフォトスポットウォール出現、JR桜木町駅前広場での地域の消防音楽隊と高校吹奏楽部を招いたMUSIC LIVE開催、横浜市役所での「スター・ウォーズ」装飾などを予定している。