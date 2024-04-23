SHINee、2023年秋に開催した国立代々木競技場第一体育館公演のティザー映像公開

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■国立代々木競技場第一体育館の映像は、新ライブ映像作品『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』初回限定盤に収録！

SHINeeが6月19日にリリースするライブ映像作品『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』の初回限定盤に収録される『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 2023/11/29』のティザー映像が公開された。

東京・国立代々木競技場第一体育館は、SHINeeが日本で初の単独公演『SHINee THE 1ST CONCERT IN TOKYO “SHINee WORLD”』を2010年に開催してから約13年間、何度もライブを重ねてきた想い出深い場所であり、2023年9月から行われたアリーナツアー『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]』最終公演の場でもあった。

そんな思い入れもひとしおの国立代々木競技場第一体育館公演の様子が『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』の初回限定盤にはフル収録される。

『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』は、2024年2月25日に開催された東京ドーム公演の模様を収録した作品。初回限定盤の他、通常盤、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤も発売される。

リリース情報

2024.06.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』

SHINee OFFICIAL SITE

http://shinee.jp/