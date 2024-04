”リアル脱出ゲーム”を中心としたイベントの企画・運営などを行う「SCRAP」が、大人気テレビアニメ「名探偵コナン」とコラボレーション!

リアル脱出ゲームの最新作となる『100万ドルの絡繰館(からくりやかた)からの脱出』が、全国で開催されます。

大ヒット上映中の劇場版『名探偵コナン100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の後日譚となる、豪華オリジナルストーリーを体感できるリアル脱出ゲームです☆

テレビアニメ「名探偵コナン」リアル脱出ゲーム『100万ドルの絡繰館からの脱出』

所要時間:約120分/1チーム最大6人/屋内イベント

開催スケジュール:

【東京】東京ミステリーサーカス開催期間:2024年7月4日(木)〜10月20日(日)【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店開催期間:2023年7月11日(木)〜10月27日(日)【大阪】リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店開催期間:2024年7月11日(木)〜10月20日(日)【北海道(函館)】函館市民会館 小ホール開催期間:2024年8月2日(金)〜8月3日(土)【青森】リンクステーションホール青森(青森市文化会館)中会議室開催期間:2023年8月17日(土)〜8月18日(日)【宮城】イベントホール松栄開催期間:2024年8月9日(金)〜8月13日(火)【富山】高岡市生涯学習センター ホール開催期間:2024年8月3日(土)〜8月4日(日)【京都】京都新聞文化ホール開催期間:2024年9月21日(土)〜9月22日(日)【岡山】オルガホール開催期間:2024年8月9日(金)〜8月15日(木)【鳥取】夢みなとタワー開催期間:2024年9月28日(土)〜9月29日(日)【香川】サンメッセ香川 2階サンメッセホール(大会議室)開催期間:2024年8月30日(金)〜9月2日(月)【福岡】西鉄ホール開催期間:2024年8月8日(木)〜8月15日(木)【大分】TOSテレビ大分3階大ホール開催期間:2024年9月20日(金)〜9月23日(月祝)【鹿児島】鹿児島イオンホール開催期間:2024年9月13日(金)〜9月16日(月祝)

※その他の地域でも開催が予定されています

主催:『100万ドルの絡繰館からの脱出』製作委員会

企画制作:SCRAP

謎解きを通して、参加者がまるで“物語の登場人物”になったかのような体験ができる「リアル脱出ゲーム」

過去のリアル脱出ゲーム×名探偵コナンの様子

テレビアニメ「名探偵コナン」とのコラボレーションは2013年から開催されており、累計200万人以上が遊んでいる大人気イベントです。

テレビアニメ「名探偵コナン」の世界を「遊ぶ」ことができる体験型イベントとして知られる、通称「コナン脱出」

プレイヤーはゲーム中、江戸川コナン」たちと一緒に情報を集め、推理をして、事件の真相を解き明かしていきます。

そんな「名探偵コナン」脱出シリーズの最新作『100万ドルの絡繰館からの脱出』が、2024年夏より全国各地で開催決定!

2024年4月より上映中の、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の後日譚となる豪華オリジナルストーリーを体験できる脱出ゲームです。

劇場版でも大活躍中の「江戸川コナン」や「服部平次」ともに、「怪盗キッド」の手からお宝を守る、ここでしかできない体験が楽しめます。

事件の舞台は内部構造が謎に包まれた屋敷「絡繰館」

その絡繰館に隠されているとされる宝石「闇夜の輝き」を狙う「怪盗キッド」から予告状が届きます。

プレイヤーは屋敷を警備する警察官の一人として、「怪盗キッド」の計画を阻止すべく「江戸川コナン」「服部平次」とともに絡繰館を調査。

しかし調査の最中、回転扉の仕掛けが作動し「服部平次」が館の一角に閉じ込められてしまいます。

さらに同じ頃「怪盗キッド」が侵入したという知らせも…。

絡繰館でプレイヤーを待ち受けるのは、光と影で作られる複雑怪奇な暗号。

閉じ込められた平次から得られる情報も手がかりにして、「江戸川コナン」と一緒に「闇夜の輝き」の真実に迫ります!

『100万ドルの絡繰館からの脱出』ストーリー

幕末の絡繰師、三水吉右衛門が作った絡繰館。

そこには幻の宝石「闇夜の輝き」が隠されているという噂があり、館の暗号を解くことでそのありかが示されるそう。

その絡繰館に「怪盗キッド」から予告状が届きます。

「満月の夜、『闇夜の輝き』にお目にかかるべく参上いたします」

館の所有者から依頼された「江戸川コナン」と「服部平次」、そして警備にあたっている警察官のプレイヤーは「怪盗キッド」より先に宝石を手に入れるため、光と影で作られる複雑怪奇な暗号解読に挑みます。

しかし解読中に館の絡繰が作動し、「服部平次」が館の一角に閉じ込められ、さらに「怪盗キッド」侵入の知らせが館に響きます。

「江戸川コナン」「服部平次」、プレイヤーが挑む暗号の先にあるものとは!

そして、「怪盗キッド」の狙いとは・・・?

『100万ドルの絡繰館からの脱出』チケット情報

販売スケジュール:

【東京公演】

・少年探偵SCRAP団(FC)団員先行:2024年4月27日(土)12:00〜5月3日(金祝)23:59

・新一&コナン 誕生日お祝いキャンペーン:2024年5月4日(土祝)12:00〜5月6日(月祝)23:59

・一般販売:2024年5月7日(火)12:00〜

【その他地域の公演】

・少年探偵SCRAP団(FC)団員先行:2024年4月27日(土)12:00〜5月3日(金祝)23:59

・新一&コナン 誕生日お祝いキャンペーン:2024年5月4日(土祝)12:00〜5月6日(月祝)23:59

・セブンチケット先行 ※福岡、大分、鹿児島公演を除く:2024年5月7日(火)12:00〜2024年5月12日(日)23:59

・チケットぴあ先行 ※福岡、大分、鹿児島公演のみ:2024年5月7日(火)12:00〜2024年5月12日(日)23:59

・一般販売:2024年5月13日(月)12:00〜

チケット料金:

<前売>

・一般:3,500円

・グループチケット(1人〜6人):1人あたり3,200円(合計19,200円)

<当日>

・一般 3,800円

・グループチケット(1人〜6人):1人あたり3,500円(合計21,000円)

・U22団員(平日限定)1,900円

・U22団員(平日限定)グループチケット(1人〜6人)1人あたり1,750円(合計:10,500円)

・任務付きチケット単品(探偵セット/怪盗セット):チケット料金+3,500円/1人

・任務付きチケット2種セット:チケット料金+7,000円/1人

※グループチケットの1人あたりの料金は6人で参加した場合の料金です

※任務付きチケットの当日販売は実施されません

※スクラップチケット(スクチケ)及び東京ミステリーサーカスチケット(TMCチケット)で任務付きグループチケットを購入の場合、参加人数を上限に任務付きの種類と数を選べます。スクチケ及びTMCチケット以外のプレイガイドで購入の場合、付属する任務付きの数は選べません。必ず6個付属となります

『100万ドルの絡繰館からの脱出』では通常のチケットに加え「任務付きチケット」も販売。

任務付きチケットは「探偵セット」「怪盗セット」の2種類から選ぶことができ、チケットを購入するとそれぞれのセットに対応した特別任務が届きます。

さらに、任務で手に入れた情報を使って自宅で楽しめる謎や、オリジナルグッズも付属。

より濃厚なリアル脱出ゲームを楽しみたい方、すべてを思う存分楽しみたい方必見のチケットです。

さらに、新一&コナンの誕生日である5月4日からは「新一&コナン 誕生日お祝いキャンペーン」も開催!

2024年5月4日から6日にチケットを購入した方全員に、会場でオリジナルポストカードがプレゼントされます。

新一&コナン 誕生日お祝いキャンペーン

対象期間:2024年5月4日(土祝)12:00〜5月6日(月祝)23:59

※キャンペーン期間中は、少年探偵SCRAP団(FC)団員以外の方もチケットを購入できます

5月4日は「工藤新一」と「江戸川コナン」の誕生日!

対象期間中にチケットを購入した方全員に、オリジナルポストカードが会場でプレゼントされます。

任務付きチケット

任務付きチケットを手に入れると、それぞれのセットに対応した特別任務が届きます。

さらに、任務で手に入れた情報を使って自宅で楽しめる謎や、オリジナルグッズがたくさんついてきます!

より濃厚なリアル脱出ゲームを楽しみたい方、すべてを思う存分楽しみたい方必見の、盛りだくさんなチケットです。

グループチケット

「グループチケット」は、1〜6人の好きな人数でテーブルを貸切ってゲームに参加できるチケット。

さらに、6人で利用することで1人あたりの料金が通常チケットよりもお得になります。

※その他チケットで参加の場合、同伴者と別れて案内する可能性があります

「少年探偵SCRAP団 U22団員」について

『100万ドルの絡繰館からの脱出』はU22団員割の対象となります。

22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』連動企画

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』と連動した企画を実施。

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』のムビチケ前売り券を購入した方が遊べる謎解き企画と、「オリジナルしおり」のプレゼントが用意されています。

「キッドと平次が挑戦! 絡繰館の設計図に秘められた謎」

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』のムビチケ前売り券を購入した方が遊べる謎解き企画を公開中。

謎解き特設ページにアクセスして、ムビチケ購入番号、暗証番号を入力することで謎解きに挑戦できます。

今回の『100万ドルの絡繰館からの脱出』にもつながる謎やストーリーが楽しめる企画です。

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』を観た後は『100万ドルの絡繰館からの脱出』に参加しようキャンペーン

劇場版を観た後に、その後日譚となる『100万ドルの絡繰館からの脱出』を堪能できるプレゼント企画。

イベント参加時に劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』のチケット半券、もしくは電子チケットを見せた方全員に「オリジナルしおり」がプレゼントされます。

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の後日譚となる、豪華オリジナルストーリーが体感できるリアル脱出ゲーム。

2024年7月4日からの東京会場を皮切りに全国で順次開催される『100万ドルの絡繰館からの脱出』の紹介でした☆

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

©2024 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

©SCRAP

