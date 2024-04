29日に開催の『Yogibo presents RIZIN.46』(有明アリーナ)をPPVライブ配信するU-NEXTは、通常の実況・解説版にくわえ、休憩時間から配信開始となる白川陸斗、ヒロヤ、伊藤裕樹・佐伯繁DEEP代表による特別解説版「U-NEXT 裏トークチャンネル」も配信することを発表した。2つのチャンネルでそれぞれを楽しめる。同大会はRIZINフェザー級王者の鈴木千裕と挑戦者の金原正徳によるタイトルマッチをメインカードに、牛久絢太郎vs.太田忍、日韓対抗戦3番勝負として中島太一vs.キム・スーチョル、神龍誠vs.イ・ジョンヒョン、倉本一真vs.ヤン・ジヨンなど全10試合がラインナップ。

さらに、グローブを付けず拳にバンテージのみを巻いて戦う「ベアナックル」ルールで、元Krush王者の篠塚辰樹が参戦する(対戦相手は後日発表)。U-NEXT格闘技公式X(@UNEXT_fight)では、キャンペーンポストをリポストすると抽選で鈴木千裕と金原正徳2人のサイン入りポスターをプレゼントする企画を実施中。●『Yogibo presents RIZIN.46』(有明アリーナ)・第10試合 フェザー級タイトルマッチ【王者】鈴木千裕 vs. 【挑戦者】金原正徳・第9試合 バンタム級牛久絢太郎 vs. 太田忍・第8試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級中島太一 vs. キム・スーチョル・第7試合 日韓対抗戦3番勝負 フライ級神龍誠 vs. イ・ジョンヒョン・第6試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級倉本一真 vs. ヤン・ジヨン(休憩)・第5試合 ライト級“ブラックパンサー”ベイノア vs. 井上雄策・第4試合 フェザー級中原由貴 vs. ビクター・コレスニック・第3試合ベアナックルルール(2分5ラウンド)60キロ篠塚辰樹 vs. X・第2試合 フェザー級山本空良 vs. イルホム・ノジモフ・第1試合 フェザー級高木凌 vs. 西谷大成