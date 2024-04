グローバルボーイズオーディション番組『少年ファンタジー〜放課後のときめきシーズン2〜』から誕生した、韓国のボーイズグループ・FANTASY BOYS(ファンタジーボーイズ)の初日本ツアー『ZEPP TOUR 2024 -First Love-』の開催が、決定した。グループ名には、いつも側にいるような、夢見てきた想像の中のファンタジー少年たち、みんなのファンタジーを満たす少年たち、という意味が込められている同グループ。メンバーは、日本人2人、中国人2人を含む、ソウル、カン・ミンソ、イ・ハンビン、ヒカリ、リンチ、ヒカル、キム・ウソク、ホン・ソンミン、オ・ヒョンテ、キム・ギュレ、ケイダンの11人からなる。ファンダム名はBandi(バンディ)。

2023年7月9日に東京・国際フォーラムで開催された『少年ファンタジー FAN CONCERT IN JAPAN[〜Welcome to your Fantasy〜]』では、2公演で約8000人のファンを魅了。同10月21日・12月9日には東京ガーデンシアターで『FANTASY BOYS TOKYO FAN CONCERT [NEW TOMORROW]』を開催した。今回は5月にリリースする3rdミニアルバム『MAKE SUNSHINE』を引っさげて来日が決定。5月25日から初の日本ツアーを全国4ヵ所で開催する。また、6月19日には日本コロムビアより日本デビューも決定している。■『ZEPP TOUR 2024 -First Love-』5月25日(土)大阪・Zepp Namba【1部】午後2時開場/午後3時開演【2部】午後6時開場/午後7時開演5月31日(金)神奈川・KT Zepp Yokohama【1部】 午後6時開場/午後7時開演6月1日(土)愛知・Zepp Nagoya【1部】午後2時開場/午後3時開演【2部】午後6時開場/午後7時開演6月4日(火)東京・Zepp Haneda【1部】 午後6時開場/午後7時開演