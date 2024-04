ATEEZ『GWスペシャル！ATEEZ一挙放送』決定！春の大運動会の未公開シーンやライブの模様も

■ATEEZメンバー8人が競い合った“春の大運動会”&ライブ2本がWOWOWにて5月3日14時30分より放送!

ATEEZが3月にファンクラブ限定で先行配信した『ATEEZ スペシャル!春の大運動会』に未公開シーンを追加したWOWOW限定版が、5月3日に放送・配信されることがわかった。

これに加え、直近1年間で行われたライブを合わせ、『GWスペシャル!ATEEZ一挙放送』と題し、彼らの活躍と魅力がたっぷり詰まった3番組がまとめて放送される。

番組情報

『GWスペシャル!ATEEZ一挙放送』

05/03(金・祝)

※すべてWOWOWライブで放送・WOWOWオンデマンドで同時配信

※放送終了後~アーカイブ配信あり

◇『ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] ANCHOR IN JAPAN』

14:30~

◇『2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN JAPAN』

17:05~

◇『ATEEZスペシャル!春の大運動会』

20:00~

『GWスペシャル!ATEEZ一挙放送』番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/ateez/

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/