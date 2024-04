2024年6月6日、東京ディズニーシーに開業予定の新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

そんな新エリアにパーク一体型ディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」が誕生。

今回は、「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」のロビーラウンジ「グランパラディ・ラウンジ」を紹介します。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル「グランパラディ・ラウンジ」

場所:グランドロビー2階

席数:約70席

対象者:当面の間、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル宿泊ゲスト

営業時間:スウィーツ&カクテル 12:00〜22:00

予約受付:レストランの事前受付(プライオリティ・シーティング)対象店舗です

※営業時間は変更となる場合があります

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルのグランドロビー2階にオープンする「グランパラディ・ラウンジ」

開放感のある大きな窓が特徴的なロビーラウンジです。

「グランパラディ・ラウンジ」は、ファンタジーシャトーとグランドシャトーの間に位置しています。

ファンタジースプリングスに面した大きな窓があり、開放感のある空間で優雅なひとときを楽しめます。

デザートセット

価格:5,000円

パフェ・オ・ショコラ

価格:3,500円

チョコレートの濃厚な味わいを堪能できる「パフェ・オ・ショコラ」

ファンタジースプリングスの世界観をイメージした、チョコレートの飾りが目を惹く一品です。

上質なチョコレートの味わいとフルーツソースが相性抜群で、見た目にも華やかなグラスデザートに仕上げられています。

ケーキセット

価格:2,800円

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルをイメージしたケーキなどをいただける「ケーキセット」

チーズケーキやチョコレートケーキ、タルトなど4品が提供されます。

ファンタジースプリングスの景色を楽しみながら、開放的な空間でくつろげるロビーラウンジ。

デザートセットやパフェ・オ・ショコラなど、こだわりのデザートをいただけます。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルのロビーラウンジ「グランパラディ・ラウンジ」の紹介でした☆

