【となりのヤングジャンプ:オリジナル作品】4月23日 更新

集英社は、同社のマンガ配信サイト「となりのヤングジャンプ」にてオリジナル作品11作品を4月23日に公開した。

4月23日更新作品には3月からの新連載「魔道機巧~壊れた勇者の復讐譚~」、「濡れ衣で追放された最強解呪士、幻の古代王国を再興させて無双する~呪破の王と奈落の姫~」の最新話をはじめとした「異世界ヤンジャン」作品が公開。

また、「俺だけ不遇スキルの異世界召喚叛逆記~最弱スキル【吸収】が全てを飲み込むまで~」は5月1日23時50分まで2巻分が無料公開中。

