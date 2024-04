現代サッカーではGKにも高度な技術が求められており、GKから攻撃がスタートしていくケースも増えている。



今週その高度なキック精度を披露したのは、イングランド2部のスウォンジーでプレイするGKカール・ラッシュワース(22)だ。



ブライトンからレンタルでスウォンジーに加入しているラッシュワースは、20日に行われたハダースフィールド・タウン戦に先発。1点リードで迎えた85分には、相手の攻撃を防いだところからパントキックで一気に前方の味方へパス。





The ping

The touch

The finish



A thing of beauty.



