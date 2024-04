「トランスフォーマー アーススパーク - Expedition」Switch/PS4/PS5/Steam版、7月11日発売決定！ 勇敢なオートボット、バンブルビーとなって大冒険！

変形ロボットキャラクター「トランスフォーマー」のTVアニメ「トランスフォーマー アーススパーク」を題材にしたゲーム「トランスフォーマー アーススパーク - Expedition」が、Nintendo Switch / PlayStation4 / PlayStation5/ Steam 向けに2024年7月11日に配信開始となることが決定した。また、Nintendo Switch向けにはパッケージ版の販売が決定し、各販売店にて予約受付が開始された。

【勇敢なオートボット、バンブルビーとなって、ディセプティコンや宿敵マンドロイドの悪の野望を砕くために戦い、冒険しよう!】

「トランスフォーマー」TVアニメ最新作の「トランスフォーマー アーススパーク」がもととなった本作は、アニメおなじみの登場キャラクターが集結!! 主人公バンブルビーの最大のミッションは、マンドロイドたちが手に入れる前に、世界中に散らばったトランスフォーマーの古代兵器を取り戻し、都市の破壊を阻止すること。プレイヤーはバンブルビーとなって、オプティマスプライムの指令のもと、敵のロボット軍団を倒していく。強力なアタックコンボや能力を解放し、最強の悪党たちとのボスバトルへと挑もう!

ゲーム内には、バンブルビーはもちろん、オプティマスプライムほか 16 名のアニメとおなじ声優によるフルボイスが収録されている。広大なステージの冒険と爽快なアクションで、子どもから大人まで楽しめる“トランスフォーマーファン”にとってはたまらないタイトルとなっている。

【Nintendo Switch 向けパッケージ版は現在予約受付中! 今年の夏休みは「トランスフォーマー アーススパーク - Expedition」で大冒険しよう♪】

現在各販売店にて、Nintendo SwitchTM 向けパッケージ版の予約を開始されているので、ぜひチェックしよう。

<ゲームストーリー>

世界中に散らばった古代サイバトロンが残した古代兵器--

最大の宿敵・マンドロイドが、それら全てを手に入れ全世界を支配するという、最悪の計画を実行しようとしている・・・!?

プレイヤーは勇敢なバンブルビーとなって、オプティマスプライムの指令のもと、悪の集団「ディセプティコン」や、マンドロイドに立ち向かいボスバトルを繰り広げる。

でもなんだかオプティマスもいつもと違う様子で…

進んだ先にはディセプティコンや邪悪なマンドロイドとの戦いが!

マンドロイドの悪の計画を阻止するためには、ディセプティコンやマンドロイドたちとの戦いに勝利しなければいけない!

各ステージに存在する豊富なサブミッションに挑戦して、強力なアタックコンボや能力などを解放しよう。バンブルビーを強化して、ディセプティコンやマンドロイドへ立ち向かおう!

バンブルビーを“トランスフォーム”!モードを使い分けて戦おう!

パンチやキックで敵を攻撃できる“ロボットモード”と、車になってステージを駆け抜けることができる“ビークルモード”が使い分けられる!差し迫るシチュエーションによって、バンブルビーを“トランスフォーム”させて、戦いに挑もう!

▲“ロボットモード”でパンチやキック!

▲“ビークルモード”に“トランスフォーム”して走れ!

【「トランスフォーマー アーススパーク」】

タイトル情報

オプティマスプライムによりサイバトロン星への通路「スペース・ブリッジ」が破壊され、正義のオートボットと悪のディセプティコンの戦争が終わってから 15年。フィラデルフィアからペンシルベニア州の小さな町ウィトウィッキーに引っ越してきたマルト一家のロビーとモーの兄妹は、偶然入った洞窟で、テランと呼ばれる地球生まれの新しいトランスフォーマーを誕生させてしまう。テランのツウィッチとスラッシュの 2 人とロビーとモーは手に付けられたサイバー・スリーブによって感情がつながっていることに気付く。そしてテランの 2 人はマルト一家の家族として生活を始めるのだった。現在日本国内ではテレ東系列 6 局ネットにて毎週日曜日朝 9時15分〜放送中。日本公式サイト: https://tf.takaratomy.co.jp/tf_earth_spark/

■「トランスフォーマー アーススパーク - Expedition」発売元 Phoenixx Inc.開発元 Tessera Studios S.L.ジャンル 3D アクションアドベンチャープレイ人数 1 人対応ハード Nintendo SwitchTM / PlayStation4 / PlayStation5 / Steam発売日 2024年7月11日価格(税抜) 5,980円

「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標。





(C) TOMY

Published byPhoenixx Inc. Software (C)2023 Outright Games Limited.

Developed by ©2023 Tessera Studios S.L. All Rights Reserved. Uses Unreal Engine

(C)2023 Unreal Engine. All Rights Reserved. Distributed in Europe by Bandai Namco

Europe S.A.S. and its subsidiaries. All Rights Reserved.