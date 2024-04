【トランスフォーマー アーススパーク - Expedition】7月11日 発売予定価格:6,578円

Phoenixxは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/Steam用アクションADV「トランスフォーマー アーススパーク - Expedition」を7月11日に発売する。価格は6,578円。各販売サイトにて、Switchパッケージ版の予約受け付けが開始されている。

本作は、タカラトミーの変形ロボットキャラクター「トランスフォーマー」のTVアニメ「トランスフォーマー アーススパーク」を題材にしたアクションADV。主人公・バンブルビーの最大のミッションは、マンドロイドたちが手に入れる前に、世界中に散らばったトランスフォーマーの古代兵器を取り戻し、都市の破壊を阻止すること。プレーヤーはバンブルビーとなって、オプティマスプライムの指令のもと、敵のロボット軍団を倒していく。強力なアタックコンボや能力を解放し、最強の悪党たちとのボスバトルへと挑もう。

本作では、バンブルビーはもちろん、オプティマスプライムほか16名のアニメとおなじ声優陣によるフルボイスが収録されている。広大なステージの冒険と爽快なアクションで、子どもから大人まで楽しめるタイトルとなっている。

【ストーリー】

世界中に散らばった古代サイバトロンが残した古代兵器――

最大の宿敵・マンドロイドが、それら全てを手に入れ全世界を支配するという、最悪の計画を実行しようとしている……!?

プレーヤーは、勇敢なバンブルビーとなって、オプティマスプライムの指令のもと、悪の集団「ディセプティコン」や、マンドロイドに立ち向かいボスバトルを繰り広げる。

でもなんだかオプティマスもいつもと違う様子で……

進んだ先にはディセプティコンや邪悪なマンドロイドとの戦いが!

マンドロイドの悪の計画を阻止するためには、ディセプティコンやマンドロイドたちとの戦いに勝利しなければならない。各ステージに存在する豊富なサブミッションに挑戦すると、強力なアタックコンボや能力などが解放できる。バンブルビーを強化して、ディセプティコンやマンドロイドへ立ち向かおう。

バンブルビーを“トランスフォーム”! モードを使い分けて戦おう

本作では、パンチやキックで敵を攻撃できる“ロボットモード”と、車になってステージを駆け抜けることができる“ビークルモード”が使い分けられる。差し迫るシチュエーションによって、バンブルビーを“トランスフォーム”させて、戦いに挑もう。

“ロボットモード”でパンチやキック!

“ビークルモード”に“トランスフォーム”して走れ!

(C)TOMY

Published byPhoenixx Inc. Software (C)2023 Outright Games Limited.

Developed by (C)2023 Tessera Studios S.L. All Rights Reserved. Uses Unreal Engine

(C)2023 Unreal Engine. All Rights Reserved. Distributed in Europe by Bandai Namco

Europe S.A.S. and its subsidiaries. All Rights Reserved.

「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。