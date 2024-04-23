»ä¤â¸¤¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä!?¡Ø¥³¥ß¥Õ ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¡Ù¡ª²æ¤¬²È¤Î°¦¸¤¤¬¤ª¤¿¤á¤·
°¦¸¤²È¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ø¥³¥ß¥Õ ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¡Ù¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£²ÈÂ²¤ä°¦¸¤¤Î¤ª½Ë¤¤¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ä¤´Ë«Èþ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢°¦¸¤¥ß¥³¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤¿¤á¤·¤À¡ª
¢£¿Í¤â°¦¸¤¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª½Ë¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä
¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°(ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤·¤Æ°¦¸¤¤È»ô¤¤¼ç¤¬å«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¹Ô¤¦²ñ¼Ò¡£¿Í¤â¸¤¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥³¥ß¥Õ¡×¤ÏÆ±¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤À¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢¡Ø¥³¥ß¥Õ ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¡Ù¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ842±ß¡¦È¯ÇäÃæ¡Ë¤Ï¡Ö¥³¥ß¥Õ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¡£²ÈÂ²¤Î¤ª½Ë¤¤¡¢°¦¸¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¾¦ÉÊ¤À¡£
ËÜÉÊ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¸¤¤Ê¤É¤ò»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ª½Ë¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¥Ï¡¼¥È·¿¤Î²Ä°¦¤¤¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤À¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¡×¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿4ÁØ¹½Â¤¡£¾å¤«¤é¡ÖÆ¦Æý¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡ÖÆ¦Æý¤¤¤Á¤´¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¡×¡Ö¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥à¡¼¥¹¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ºÌ¤ê¤Ç¡¢ÌÜ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤ë¿©ÉÊ¤ÈÆ±¤¸´ð½à¤Î¤â¤È¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¿©ÉÊ¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°¦¸¤¤â¿Í¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£ÎäÅà¤Ê¤Î¤ÇµÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Á³²òÅà¤·¤ÆÌ£¤ï¤ª¤¦¡£
¢£°¦¸¤¤¬Ì´Ãæ¡ªÌ£¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤
¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢µ¼Ô¤Î°¦¸¤¥ß¥³¤Á¤ã¤ó¤È¡Ø¥³¥ß¥Õ ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¡Ù¤ò¤ª¤¿¤á¤·¤·¤è¤¦¡ª
¤Þ¤º¤Ï¥ß¥³¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ¡¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¶½Ì£¿¼¡¹¤À¡£ËÜÉÊ¤Ï¡¢°¦¸¤¤ÎÂÎ½Å¤Ë¤è¤Ã¤Æ1Æü¤¢¤¿¤êÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÌÜ°Â¤¬¤¢¤ë¡£ÂÎ½Å20ÔÄ¶¤¨¤Î¥ß¥³¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÉÊ¤ò7/8¸Ä¡£¤Þ¤º¤Ï¾¯¤·¤À¤±µ¼Ô¤¬¿©¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤Î¹á¤ê¡£¥à¡¼¥¹¤ÏÈó¾ï¤Ë½À¤é¤«¤Ç¥¹¥×¡¼¥ó¤Ï¥«¥Ã¥×¤Î²¼¤Þ¤Ç¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ¦Æý¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡ÖÆ¦Æý¤¤¤Á¤´¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¸ý¤É¤±¤¬¤è¤¤¡£¡Ö¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢Äø¤è¤¤»ÀÌ£¤¬¤¢¤ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥à¡¼¥¹¡×¤Ï´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ê°õ¾Ý¤À¡£ÉáÃÊ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤è¤ê¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢°¦¸¤¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æ¸ý¤Ë±¿¤ó¤Ç¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¿©¤¤¤Ä¤¤ÏÈ´·²¡ª ¤ª¸ý¼þ¤ê¤ò±ø¤·¤Ê¤¬¤éËÜÉÊ¤ËÌ´Ãæ¤À¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬»Ä¤ë¥«¥Ã¥×¤«¤é¤âÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¥ß¥³¤Á¤ã¤ó¡£Ì£¤ËÂçËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
ÉáÃÊ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ß¥³¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤ó¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ËÜÉÊ¤Ï¡¢Ì£¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£µÇ°Æü¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤é¤µ¤é¤Ë´î¤Ó¤¬Áý¤·¤½¤¦¤À¡ª
¢£°¦¸¤¤È°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤ª¤¦¡ª
¡Ø¥³¥ß¥Õ ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¡Ù¤Ï¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëµÇ°Æü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¤ª¤ä¤Ä¤ä¤´Ë«ÈþÍÑ¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤À¡£
¹ØÆþ¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼Åù¤Î¾®ÇäÅ¹¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¡£