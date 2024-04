GWの旅行におすすめ！ 福井・小浜市出身のフードライター船井香緒里がオススメする「福井の名店」9選

フードライター・船井香緒里さんに福井のおすすめお店9選を教えてもらいました。

越前そばやソースカツなど、おいしい料理がたくさんある福井県。今回は、福井県出身のフードライター船井香緒里さんに、GWに行くべきおすすめのお店を教えてもらいました。

教えてくれる人

船井香緒里

福井県小浜市出身、大阪在住。塗箸メーカー2代目の父と、老舗鯖専門店が実家の母を両親に持つ、酒と酒場をこよなく愛するヘベレケ・ライター。「あまから手帖」「dancyu」「BRUTUS」ほかメディアでの食関連の執筆をはじめ「dancyu.jp」では連載「大阪呑める食堂」を担当。食の取り寄せサイトや、飲食店舗などのキュレーションもおこなう。「Kaorin@フードライターのヘベレケ日記」で日々の食ネタ発信中。

1. 松寿司 総本(福井市/町寿司)

船井さん

福井の旬を大満喫できる、寿司の名店です。地物が中心の握りをはじめ、造りや焼物などおつまみもオススメです。昼にも夜と同じ握りを味わえることができ、家族で営むアットホームな空気も心地よい。だから、カウンターデビューのおひとり様にも心強いですよ!

2. Restaurant ULO(福井市/ビストロ)

出典:呑・フライさん

<店舗情報>◆松寿司 総本店住所 : 福井県福井市宝永4-6-25TEL : 0776-23-5152

船井さん

2024年3月16日にオープン! 食と音楽を融合させた空間に誕生したビストロです。鯖とジャガイモのテリーヌなど、福井の食材を軸に、フランス料理のフィルターを通した一品をカジュアルに楽しむことができます。

3. Apero&Patisserie acoya(永平寺町/パティスリー)

出典:飲みニスト0430さん

<店舗情報>◆Restaurant ULO住所 : 福井県福井市中央1-3-5 FUKUMACHI BLOCKTEL : 0776-37-3575

船井さん

福井の食材を用いた朝膳や昼膳を味わうことができるレストランであり、カフェタイムや手土産にとっておきのパティスリーも併設。ランチで満腹……だとしても是非とも味わっていただきたいメニューが「黒龍大吟醸ソフトクリーム」。バニラのコクと大吟醸酒の華やかな香りが重なり合う、ここでしか出会えない味!

4. おいしい麺の専門店 宗近(武生市/越前そば)

写真:お店から

<店舗情報>◆Apero&Patisserie acoya住所 : 福井県吉田郡永平寺町下浄法寺第12-17TEL : 0776-97-9396

船井さん

北陸新幹線の新駅「越前たけふ駅」から車で約5分の場所にある、越前そば専門店。老舗の製麺所「宗近」が手掛けるだけあり、蕎麦の質はもちろん、味づくりへのこだわりが随所に。オススメは、高さ10cm超えのかき揚げにびっくり!の「大きなかき揚げおろし天そば」。

5. 中道源蔵茶舗ちえなみき店(敦賀市/カフェ)

出典:mayum802836さん

<店舗情報>◆おいしい麺の専門店 宗近住所 : 福井県越前市北町45-63-1TEL : 0778-22-0759

船井さん

老舗の日本茶専門店が営むカフェです。ぜひ味わっていただきたいのが「お濃茶(おこいちゃ)パフェ」。茶せんで点てたお茶のソースと、ソフトクリームの相性が絶妙!自家製の寒天や小豆、フルーツ入りで食べ応えもしっかり。

6. 益田商店 元祖朽木屋(小浜市/焼き鯖)

出典:北摂 麺次郎さん

<店舗情報>◆中道源蔵茶舗 ちえなみき店住所 : 福井県敦賀市鉄輪町1-5-32 otta 1FTEL : 0770-47-5133

船井さん

創業260年余の「鯖」専門店です。大きな鯖を1本丸ごとを串に刺して焼き上げた「焼き鯖」は小浜土産の必須アイテム。肉厚の身をほぐして味わえば、焼きの香ばしさと、鯖の脂の旨みが口いっぱいに広がります! 生姜醤油、もしくは大根おろし&ポン酢をつけて味わって。

7. 伊勢屋(小浜市/ラーメン)

くずまんじゅう 出典:モコ1017さん

<店舗情報>◆益田商店 元祖朽木屋住所 : 福井県小浜市小浜広峰39TEL : 0770-52-0187

船井さん

小浜市で昔から作られている、門外不出の郷土菓子が「くずまんじゅう」です! 練って透明にした熊川葛で、こしあんを包み、水で冷やして作ります。こしあんが透ける見た目は、とても涼やか。葛のツルンとした食感とあんこの清々しい甘みが絶妙! 門外不出の理由は、時間が経つにつれ、葛の透明感が弱まるから。ということで、この地でしか味わえない逸品なのです。しかも、毎年4〜10月だけの限定品。小浜を旅する際はぜひ立ち寄ってみてください!

8. 寿し島川(小浜市/町寿司)

美しい外観 写真:お店から

<店舗情報>◆伊勢屋住所 : 福井県小浜市一番町1-6TEL : 0770-52-0766

船井さん

私の地元・小浜市にある、行きつけの鮨屋です。何がうれしいって、小浜・若狭湾で獲れた旬の地魚がおいしく食べられること! そして赤ウニは今からのシーズンが一押しです。 勉強熱心な2代目・島川陽平さん。地元をこよなく愛する彼ならではの味と技を、コースで堪能することができます。

9. ブルーライトヨコヤマ(高浜市/イタリアン)

出典:なにわのくろさん

<店舗情報>◆寿し島川住所 : 福井県小浜市小浜広峰83-1TEL : 0770-53-0337

船井さん

大阪の名イタリアン「ポンテベッキオ」で経験を積んだ店主・横山英樹シェフ。ベーシックなイタリアの味を軸に据えながら、カレーや、きずしなど、料理ジャンルにとらわれない味が魅力。そこに、福井とその周辺の力強い地元食材との出合いが加わる。地域にどっぷり根っこを張る、横山イタリアンから目が離せないです!ちなみに、「ブルーライトヨコヤマ」のすぐ近くにある若狭和田ビーチは、ビーチの国際環境認証「Blue Flag -ブルーフラッグ-」を日本(アジア)で初めて取得したことでも有名。ビーチで遊んだ後に、この店でディナーが私の定番です!

<店舗情報>◆ブルーライト ヨコヤマ住所 : 福井県大飯郡高浜町和田118-30-1 カミヤビル1FTEL : 0770-72-8180

※価格は税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:船井香緒里、食べログマガジン編集部

