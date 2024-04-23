【春の高校野球】九州地区高校野球大会 1回戦終了 熊本国府はタイブレークでサヨナラ勝ち 文徳は唐津商業に敗退（１回戦結果全掲載）
4月20日から佐賀市の「さがみどりの森球場」で、センバツ甲子園出場校や、九州各県の大会を勝ちあがった上位校、計16校が参加し第154回九州地区高等学校野球大会が行われています。
1回戦、8試合が行われ、秋の九州大会を制しセンバツ甲子園初出場を果たした熊本国府は、長崎県大会1位の「長崎日大」と対戦し、延長11回タイブレークの末、サヨナラ勝ちを果たしました。
長崎日大ー熊本国府
☆4月23日（火）
◯1回戦 引用：熊本県高校野球連盟ＨＰ
長崎日大 ０１０ ０００ ０００ ００ ＝１
熊本国府 ０００ ０１０ ０００ ０1X ＝２
（延長11回タイブレーク）
同じくセンバツに出場した明豊（大分・推薦校）は、エナジックスポーツ（沖縄1位）と対戦し、2-0で勝利。神村学園（鹿児島・推薦校）は、大牟田（福岡2位）と対戦し8-1で勝利。東海大福岡（福岡・推薦校）は、宮崎商業（宮崎1位）と対戦し、3-16で宮崎商業が勝利しました。
また、春の九州大会出場2年連続6回目出場の文徳（熊本1位）は、唐津商業（佐賀2位）と対戦し、惜しくも2-5で敗れました。
唐津商業ー文徳
☆4月20日（土）
◯1回戦 引用：熊本県高校野球連盟ＨＰ
唐津商業 ０５０ ０００ ０００＝５
文 徳 ０００ ０１０ ０１０＝２
1回戦試合全結果
東海大福岡（推薦校）3ー16 ☆宮崎商業（宮崎1位）
☆唐津商業（佐賀2位）5ー2 文徳（熊本1位）
大牟田（福岡2位）1ー8 ☆神村学園（推薦校）
北陵（佐賀3位）1ー2 ☆大分（大分1位）
☆明豊（推薦校）2ー0 エナジック（沖縄1位）
春日（福岡1位）4ー5 ☆佐賀北（佐賀1位）
東明館（佐賀4位）2ー3 ☆鹿児島実業（鹿児島1位）
☆熊本国府（推薦校）2ー1 長崎日大（長崎1位）