Æâ»³¿®Æó¤ÎºÊ¡¢°å»Õ¤«¤éÁá¤á¤Î¼ê½Ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¼¡½÷¤Î¸½¾õ¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆâ»³¿®Æó¤ÎºÊ¡¦Æâ»³¶×¤µ¤ó¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£°å»Õ¤«¤éÁá¤á¤Î¼ê½Ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¼¡½÷¡¦ÍØ¡Ê¤¦¤¿¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆâ»³¿®Æó¤ÎÄ¹½÷¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¶×¤µ¤ó¤ÏÍØ¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¤ªçÁ¤ÎçÁÆù²ê¼ð¤Î¿Ç»¡¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤áÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÆð¹Ñ¤Ç¾¯¤·¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤É¤¦¤«¤Ê¤¡¡ÁÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖµÞÅ¸³«¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Öº£Æü¤Ï¤ªçÁ¤ÎÂ¾¤Ë¤âºÇ¶áÈ¯¸«¤·¤¿ÃÑ¹ü¤Î¥·¥³¥ê¤â¤ß¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¼õ¿Ç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÍØ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÍìþ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æº¸ÍñÁã¤¬½Ð¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°å»Õ¤«¤é¤Ï¡ÖÁá¤á¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¶áÆüÃæ¤ËÆþ±¡¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤â¤¦¡ÄµÞ¤Ê»ö¤¹¤®¤ÆÆ¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤½¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍØ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾¯¤·¤Î´ÖÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁá¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£