これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（購買担当者指数）（速報値）（4月）16:15
予想 46.7 前回 46.2
フランス非製造業PMI（購買担当者指数）（速報値）（4月）16:15
予想 48.8 前回 48.3
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想 42.6 前回 41.9
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想 50.4 前回 50.1
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）17:00
予想 46.6 前回 46.1
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）17:00
予想 51.7 前回 51.5
【香港】
消費者物価指数（3月）17:30
予想 2.1% 前回 2.1%（前年比)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）17:30
予想 50.5 前回 50.3
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）17:30
予想 52.9 前回 53.1
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（4月）21:00
予想 7.75% 前回 8.25%
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45
予想 52.1 前回 51.9（製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 51.7（非製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 52.1（コンポジットPMI・速報値)
リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00
予想 N/A 前回 -11.0
新築住宅販売件数（3月）23:00
予想 66.9万件 前回 66.2万件（新築住宅販売件数)
予想 1.1% 前回 -0.3%（前月比)
※予定は変更されることがあります。
フランス製造業PMI（購買担当者指数）（速報値）（4月）16:15
予想 46.7 前回 46.2
フランス非製造業PMI（購買担当者指数）（速報値）（4月）16:15
予想 48.8 前回 48.3
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想 42.6 前回 41.9
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想 50.4 前回 50.1
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）17:00
予想 46.6 前回 46.1
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）17:00
予想 51.7 前回 51.5
【香港】
消費者物価指数（3月）17:30
予想 2.1% 前回 2.1%（前年比)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）17:30
予想 50.5 前回 50.3
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）17:30
予想 52.9 前回 53.1
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（4月）21:00
予想 7.75% 前回 8.25%
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45
予想 52.1 前回 51.9（製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 51.7（非製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 52.1（コンポジットPMI・速報値)
リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00
予想 N/A 前回 -11.0
新築住宅販売件数（3月）23:00
予想 66.9万件 前回 66.2万件（新築住宅販売件数)
予想 1.1% 前回 -0.3%（前月比)
※予定は変更されることがあります。