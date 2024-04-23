【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（購買担当者指数）（速報値）（4月）16:15
予想　46.7 　前回　46.2

フランス非製造業PMI（購買担当者指数）（速報値）（4月）16:15
予想　48.8 　前回　48.3

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想　42.6　前回　41.9

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想　50.4　前回　50.1

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）17:00
予想　46.6　前回　46.1

ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）17:00
予想　51.7　前回　51.5

【香港】
消費者物価指数（3月）17:30
予想　2.1%　前回　2.1%（前年比)

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）17:30
予想　50.5　前回　50.3

非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）17:30
予想　52.9　前回　53.1

【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（4月）21:00
予想　7.75%　前回　8.25%

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45
予想　52.1　前回　51.9（製造業PMI・速報値)　
予想　52.1　前回　51.7（非製造業PMI・速報値)
予想　52.1　前回　52.1（コンポジットPMI・速報値)

リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00
予想　N/A　前回　-11.0

新築住宅販売件数（3月）23:00
予想　66.9万件　前回　66.2万件（新築住宅販売件数)　
予想　1.1%　前回　-0.3%（前月比)

※予定は変更されることがあります。