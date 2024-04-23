明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

１０：３０ 豪・消費者物価指数

１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・耐久財受注



○決算発表・新規上場など



決算発表：Ｅ＆Ｃ<1775>，きんでん<1944>，不二家<2211>，高度紙<3891>，サイバトラス<4498>，中外薬<4519>，フューチャー<4722>，サイバー<4751>，高純度化<4973>，日鋳造<5609>，洋機械<6210>，日立建<6305>，トリニ工<6382>，航空電子<6807>，小野測器<6858>，ファナック<6954>，ＦＤＫ<6955>，キヤノン<7751>，信越ポリ<7970>，ジャフコＧ<8595>，日エスコン<8892>，シーユーシー<9158>，メタウォータ<9551>ほか

※東証グロース上場：レジル<176A>

※海外企業決算発表：ＩＢＭ，メタプラットフォームズ，ラムリサーチ，ボーイングほか



出所：MINKABU PRESS