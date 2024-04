長崎・ハウステンボスでは、夏季限定イベント「スペクタクルサマーフェスティバル」を、2024年7月5日(金)から9月8日(日)に開催!

この夏のハウステンボスは、誰もが憧れる夏のヴァカンス体験で、訪れたゲストを感動と興奮に包みこむ、今までにない国内旅行が楽しめます。

日本最大の音楽噴水ショーでリゾートプールを堪能できる「ウォーターガーデンプール」やランタンや花火が織りなす幻想的なナイトショーなど、異国気分を満喫できる企画が満載です☆

ハウステンボス「スペクタクルサマーフェスティバル」

開催期間:2024年7月5日(金)〜9月8日(日)

2024年夏のハウステンボスは、誰もが憧れる夏のヴァカンス体験で、訪れたゲストを感動と興奮に包みこむ、今までにない国内旅行が楽しめます。

昼は、毎年人気のガーデンプールに2024年初夏にオープンした日本最大の音楽噴水ショーが登場する「ウォーターガーデンプール」で暑さを吹き飛ばすほど盛り上がることができます。

また夜は、優雅な運河を舞台にランタンや花火、プロジェクションマッピングが鮮やかに街を彩る「スペクタクルランタンナイトショー」を開催。

まるで映画のワンシーンのような幻想的な世界に包まれます。

さらに、2024年の春にグランドオープンした新感覚アトラクション「ミッション・ディープシー Xsenseライド」では、夏休みだからこそ体験したいスリルと爽快感を味わい、ヨーロッパの街並みの中では「ひまわり」が咲き誇り、まるで日本にいるとは思えないような絶景が満喫できます。

一日を通して開催される華やかなイベントで、すべての瞬間が一生忘れられない思い出となること間違いなしです。

日本にいながら海外気分を味わえるハウステンボスで、憧れのサマーヴァカンスを叶えられます☆

スペクタクルランタンナイトショー

優雅な運河を舞台にした幻想的なナイトショーがバージョンアップ!

2023年に初開催し、大好評だった「スペクタクルランタンナイトショー」を今年も開催。

ヨーロッパの街並みと運河を舞台に、視界を覆うほどのランタンが夜空を包みこみ、壮大なプロジェクションマッピングと花火とともに、幻想的な光の世界を楽しめます。

ウォーターガーデンプール

毎年好評のガーデンプールが、2024年は日本最大の音楽噴水ショーによる圧巻のウォーターエンターテインメントが楽しめる「ウォーターガーデン」に登場し、目の前に広がる噴水とともに新たなリゾートプールを楽しめます。

全長70m・高さ10mのメガスライダーや、直径50mの巨大プールの広大なスケールを使ったプールも、ナイトプールでも体験可能です。

音楽噴水ショーとガーデンプールのコラボレーションで、今までとは違うワンランク上の水遊びを満喫できます☆

新感覚スリルアトラクション「ミッション・ディープシー Xsenseライド」

鳥肌が立つほどのスリルと、手に汗握る興奮を全身で体感できる新感覚スリルアトラクション「ミッション・ディープシー Xsenseライド」

ゲストを先導する『ミッションリーダー』とともに最新型の探査艇に乗船し、深海世界で繰り広げられる絶体絶命の救出ミッションに挑みます。

スクリーン・音響・モーションライドシートの最先端技術の融合による、圧倒的な没入体験を楽しめるアトラクションです。

ヨーロッパの街並みに絵画のような空間が広がる「ひまわり」

ウェルカムエリアからフラワーロード、そして運河沿いまで、街中に咲くひまわりがゲストをお出迎え。

黄金色のひまわりと澄み渡る青空、そしてヨーロッパの街並みのコラボレーションによる絶景は、海外旅行気分を味わえます。

絵画のような空間が広がる、夏の時期だけのロケーションです。

サマーナイト花火

開催日:2024年7月13日、14日、20日、27日、8月3日、10日〜17日、24日(全14日間)

時間:20:30〜20:45 ※15分間

打上場所:ハーバータウン 海上

華やかな一日を締めくくる、毎年恒例の「サマーナイト花火」を、14日間にわたって開催!

高く打ち上がる花火は場内各所から鑑賞でき、開放感抜群のナイトプールで遊泳しながら楽しむこともできます。

間近で花火を楽しめる特別観覧席も後日販売されます。

ワンランク上のリゾートプールや幻想的なナイトショーなど、異国気分を満喫できる夏のイベント。

ハウステンボスの夏季限定イベント「スペクタクルサマーフェスティバル」は、2024年7月5日(金)より開催です☆

