ASIAN KUNG-FU GENERATION、横浜BUNTAI 2DAYS公演＜ファン感謝祭2024＞を8月開催
ASIAN KUNG-FU GENERATIONが8月24日(土)および25日(日)の2日間、横浜BUNTAIにてアニバーサリー公演＜ファン感謝祭2024＞を開催することが決定した。
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION 画像
同アニバーサリー公演は、メジャーデビュー20周年に加えて、伊地知潔(Dr)正式加入25周年を記念して行われるものだ。＜ファン感謝祭2024＞と題された同公演では、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの音楽活動を長く応援してきてくれたファンへの感謝を込めて、ファンが聴きたいベストセットライブとして実施される。
■＜Anniversary Special Live “ファン感謝祭2024”＞
open16:00 / start17:00
8月25日(日) 横浜BUNTAI
open15:00 / start16:00
▼チケット
全席指定 / 2階指定席
・一般\9,500 (税込)
・U-23サポート\6,000 (税込)
※3歳以上チケット必要
【オフィシャル先行受付】
受付期間：4/23(火)15:00〜5/6(月祝)23:59
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