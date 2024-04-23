ASIAN KUNG-FU GENERATIONが8月24日(土)および25日(日)の2日間、横浜BUNTAIにてアニバーサリー公演＜ファン感謝祭2024＞を開催することが決定した。

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同アニバーサリー公演は、メジャーデビュー20周年に加えて、伊地知潔(Dr)正式加入25周年を記念して行われるものだ。＜ファン感謝祭2024＞と題された同公演では、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの音楽活動を長く応援してきてくれたファンへの感謝を込めて、ファンが聴きたいベストセットライブとして実施される。

公開された特設サイトでは、ライブ当日に演奏してほしい楽曲のリクエスト投票受付も開始となった。公演詳細は今後特設サイトにて随時発表していくとのことだ。チケットのオフィシャル先行予約受付は4月23日(火)15:00より。


■＜Anniversary Special Live “ファン感謝祭2024”＞

8月24日(土)　横浜BUNTAI
open16:00 / start17:00
8月25日(日)　横浜BUNTAI
open15:00 / start16:00
▼チケット
全席指定 / 2階指定席
・一般\9,500 (税込)
・U-23サポート\6,000 (税込)
※3歳以上チケット必要
【オフィシャル先行受付】
受付期間：4/23(火)15:00〜5/6(月祝)23:59

関連リンク

◆＜ファン感謝祭2024＞特設サイト
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルサイト
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