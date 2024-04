ギターをはじめとした楽器の展示・販売や、多彩なアーティストによるライブステージも楽しめる毎年恒例となった楽器・音楽イベント<YOKOHAMA MUSIC STYLE Vol.4>が、20204年も開催となる。例年通り、会場は横浜大さん橋ホール、今年は6月29日(土)30日(日)の二日間開催だ。今回は80社ほどの楽器メーカー・代理店、ギタールシアー、楽器店が一堂に会する予定で、一大音楽イベントとなっている。会場内の特設ステージではミュージシャン等によるライブのみならず、トークイベントなども予定されており、会場全体が楽器と音楽に溢れる、マニア垂涎の空間となる。

<YOKOHAMA MUSIC STYLE Vol.4 -Guitar Trade Show->



2024年6月29日(土)30日(日)開場時間:各日11:00@横浜大さん橋ホール 〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通1-1-4アクセス:みなとみらい線「日本大通り駅」下車徒歩約15分前売料金:一般 ¥2,500 / 高校生以上の学生 ¥1,100 / 中学生以下 無料当日料金:一般 ¥3,000 / 高校生以上の学生 ¥1,500 / 中学生以下 無料 / ハンディキャッパー ¥1,100イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4062910001-P0030001ローチケ https://l-tike.com/search/?lcd=70920出展社:Addictone / A Flash Flood of Gear / AQUBE MUSIC PRODUCTS / 荒井貿易株式会社 / Arthur Techno Craft / Bass Shop Geek IN Box / BAYSONIC YOKOHAMA / Birdland Guitars / Bizen Works / Black Smith / Blue Guitars / BOSE PROFESSIONAL / Caramel's Guitar Kitchen / Cascader by e-nextVision / CRAFT MUSICA / Curious InstrumentS / 株式会社 ダイナ楽器 / dragonfly/JVH / Elara Straps / 株式会社エルプ / ESPエンタテインメント東京ギタークラフト科 / FENDER AUDIO / FINEWOOD / Four Spirals Basses & Guitars / Freedom Custom Guitar Reserch Co. Ltd. / funk ojisan / Furious Note Guitar/サヌキノオト / g'7 Special / Grande uomo / Guitar Shop TONIQ / Herzoedio / 株式会社フックアップ / HOSCO 株式会社ホスコ / Humpback engineering / idea sound product / KAMINARI GUITARS / キクタニミュージック株式会社 / Kino Factory / 工房匠玄 SHOGEN / クマノギターズ / クロサワ楽器店 G-Club Shibuya / kusakusa88 / Kz Guitar Works / LCA / Leaf Instruments / LUMTRIC COMPANY / Markbass / Mary Guitars / 株式会社メディア・インテグレーション / Miiya Guitar / Miyaji Guitars Kanda / 桃山ピック工房 / NAKAGAWA GUITARS / NATASHA GUITARS / Neural DSP / 株式会社 日本娯楽 企画営業部 / 日本ロックギタークラブ / 野平工房 Triple Cross / O.CRAFT / Olive instruments / クワイアンウクレレ / REON Corp.Ltd, / Reonico guitar&pickups / ルジールピックアップス / Sago NMG Co.,Ltd. / SATOMi Guitars / SHURE / Sound Project "SIVA" / SOUND WAVE LABORATORY / 株式会社 鈴木楽器製作所 / tatsuta Titanium Parts / 株式会社トーラスコーポレーション / True Guitars Japan / U-I.D Guitars / VINCENT / Vola Guitar / ヴォイジャーギターズ / WIZARD LEATHER / 株式会社ヤマハミュージックジャパン / ヤマネギターズ / 斬新 Musical Instruments(81社)出演者(50音順)6月29日(土)・宇雪・沖聡次郎 (Novelbright)・小沼ようすけ・宮地 遼・Kan・きものやん・Kelly SIMONZ・Sooi・DEPAPEPE・西尾知矢・Perfecto De Castro・那有多・ピーター バラカン・高田漣・山岸竜之介6月30日(日)・Anly・シンリズム・谷口雄・岡田梨沙・アポロン増田・菅原卓郎 (9mm Parabellum Bullet)・須藤優 (XIIX)・武田祐介 (RADWIMPS)・東京メタルシティ・ホリエアツシ (ストレイテナー)・吉川忠英