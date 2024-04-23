＜YOKOHAMA MUSIC STYLE Vol.4＞、楽器と音楽にあふれる二日間開催
ギターをはじめとした楽器の展示・販売や、多彩なアーティストによるライブステージも楽しめる毎年恒例となった楽器・音楽イベント＜YOKOHAMA MUSIC STYLE Vol.4＞が、20204年も開催となる。例年通り、会場は横浜大さん橋ホール、今年は6月29日（土）30日（日）の二日間開催だ。
今回は80社ほどの楽器メーカー・代理店、ギタールシアー、楽器店が一堂に会する予定で、一大音楽イベントとなっている。会場内の特設ステージではミュージシャン等によるライブのみならず、トークイベントなども予定されており、会場全体が楽器と音楽に溢れる、マニア垂涎の空間となる。
横浜大さん橋ホール
＜YOKOHAMA MUSIC STYLE Vol.4 -Guitar Trade Show-＞
開場時間：各日11:00
＠横浜大さん橋ホール 〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通1-1-4
アクセス：みなとみらい線「日本大通り駅」下車徒歩約15分
前売料金：一般 ￥2,500 / 高校生以上の学生 ￥1,100 / 中学生以下 無料
当日料金：一般 ￥3,000 / 高校生以上の学生 ￥1,500 / 中学生以下 無料 / ハンディキャッパー ￥1,100
イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4062910001-P0030001
ローチケ https://l-tike.com/search/?lcd=70920
出展社：Addictone / A Flash Flood of Gear / AQUBE MUSIC PRODUCTS / 荒井貿易株式会社 / Arthur Techno Craft / Bass Shop Geek IN Box / BAYSONIC YOKOHAMA / Birdland Guitars / Bizen Works / Black Smith / Blue Guitars / BOSE PROFESSIONAL / Caramel's Guitar Kitchen / Cascader by e-nextVision / CRAFT MUSICA / Curious InstrumentS / 株式会社 ダイナ楽器 / dragonfly/JVH / Elara Straps / 株式会社エルプ / ESPエンタテインメント東京ギタークラフト科 / FENDER AUDIO / FINEWOOD / Four Spirals Basses & Guitars / Freedom Custom Guitar Reserch Co. Ltd. / funk ojisan / Furious Note Guitar/サヌキノオト / g'7 Special / Grande uomo / Guitar Shop TONIQ / Herzoedio / 株式会社フックアップ / HOSCO 株式会社ホスコ / Humpback engineering / idea sound product / KAMINARI GUITARS / キクタニミュージック株式会社 / Kino Factory / 工房匠玄 SHOGEN / クマノギターズ / クロサワ楽器店 G-Club Shibuya / kusakusa88 / Kz Guitar Works / LCA / Leaf Instruments / LUMTRIC COMPANY / Markbass / Mary Guitars / 株式会社メディア・インテグレーション / Miiya Guitar / Miyaji Guitars Kanda / 桃山ピック工房 / NAKAGAWA GUITARS / NATASHA GUITARS / Neural DSP / 株式会社 日本娯楽 企画営業部 / 日本ロックギタークラブ / 野平工房 Triple Cross / O.CRAFT / Olive instruments / クワイアンウクレレ / REON Corp.Ltd, / Reonico guitar&pickups / ルジールピックアップス / Sago NMG Co.,Ltd. / SATOMi Guitars / SHURE / Sound Project "SIVA" / SOUND WAVE LABORATORY / 株式会社 鈴木楽器製作所 / tatsuta Titanium Parts / 株式会社トーラスコーポレーション / True Guitars Japan / U-I.D Guitars / VINCENT / Vola Guitar / ヴォイジャーギターズ / WIZARD LEATHER / 株式会社ヤマハミュージックジャパン / ヤマネギターズ / 斬新 Musical Instruments（81社）
出演者（50音順）
6月29日（土）
・宇雪
・沖聡次郎 (Novelbright)
・小沼ようすけ・宮地 遼・Kan
・きものやん
・Kelly SIMONZ
・Sooi
・DEPAPEPE
・西尾知矢・Perfecto De Castro・那有多
・ピーター バラカン・高田漣
・山岸竜之介
6月30日（日）
・Anly
・シンリズム・谷口雄・岡田梨沙・アポロン増田
・菅原卓郎 (9mm Parabellum Bullet)
・須藤優 (XIIX)・武田祐介 (RADWIMPS)
・東京メタルシティ
・ホリエアツシ (ストレイテナー)
・吉川忠英
他
◆＜YOKOHAMA MUSIC STYLE Vol.4＞オフィシャルサイト