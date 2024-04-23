＜YOKOHAMA MUSIC STYLE Vol.4 -Guitar Trade Show-＞



2024年6月29日（土）30日（日）開場時間：各日11:00＠横浜大さん橋ホール 〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通1-1-4アクセス：みなとみらい線「日本大通り駅」下車徒歩約15分前売料金：一般 ￥2,500 / 高校生以上の学生 ￥1,100 / 中学生以下 無料当日料金：一般 ￥3,000 / 高校生以上の学生 ￥1,500 / 中学生以下 無料 / ハンディキャッパー ￥1,100イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4062910001-P0030001ローチケ https://l-tike.com/search/?lcd=70920出展社：Addictone / A Flash Flood of Gear / AQUBE MUSIC PRODUCTS / 荒井貿易株式会社 / Arthur Techno Craft / Bass Shop Geek IN Box / BAYSONIC YOKOHAMA / Birdland Guitars / Bizen Works / Black Smith / Blue Guitars / BOSE PROFESSIONAL / Caramel's Guitar Kitchen / Cascader by e-nextVision / CRAFT MUSICA / Curious InstrumentS / 株式会社 ダイナ楽器 / dragonfly/JVH / Elara Straps / 株式会社エルプ / ESPエンタテインメント東京ギタークラフト科 / FENDER AUDIO / FINEWOOD / Four Spirals Basses & Guitars / Freedom Custom Guitar Reserch Co. Ltd. / funk ojisan / Furious Note Guitar/サヌキノオト / g'7 Special / Grande uomo / Guitar Shop TONIQ / Herzoedio / 株式会社フックアップ / HOSCO 株式会社ホスコ / Humpback engineering / idea sound product / KAMINARI GUITARS / キクタニミュージック株式会社 / Kino Factory / 工房匠玄 SHOGEN / クマノギターズ / クロサワ楽器店 G-Club Shibuya / kusakusa88 / Kz Guitar Works / LCA / Leaf Instruments / LUMTRIC COMPANY / Markbass / Mary Guitars / 株式会社メディア・インテグレーション / Miiya Guitar / Miyaji Guitars Kanda / 桃山ピック工房 / NAKAGAWA GUITARS / NATASHA GUITARS / Neural DSP / 株式会社 日本娯楽 企画営業部 / 日本ロックギタークラブ / 野平工房 Triple Cross / O.CRAFT / Olive instruments / クワイアンウクレレ / REON Corp.Ltd, / Reonico guitar&pickups / ルジールピックアップス / Sago NMG Co.,Ltd. / SATOMi Guitars / SHURE / Sound Project "SIVA" / SOUND WAVE LABORATORY / 株式会社 鈴木楽器製作所 / tatsuta Titanium Parts / 株式会社トーラスコーポレーション / True Guitars Japan / U-I.D Guitars / VINCENT / Vola Guitar / ヴォイジャーギターズ / WIZARD LEATHER / 株式会社ヤマハミュージックジャパン / ヤマネギターズ / 斬新 Musical Instruments（81社）出演者（50音順）6月29日（土）・宇雪・沖聡次郎 (Novelbright)・小沼ようすけ・宮地 遼・Kan・きものやん・Kelly SIMONZ・Sooi・DEPAPEPE・西尾知矢・Perfecto De Castro・那有多・ピーター バラカン・高田漣・山岸竜之介6月30日（日）・Anly・シンリズム・谷口雄・岡田梨沙・アポロン増田・菅原卓郎 (9mm Parabellum Bullet)・須藤優 (XIIX)・武田祐介 (RADWIMPS)・東京メタルシティ・ホリエアツシ (ストレイテナー)・吉川忠英