西日本新聞社は23日、柴田建哉社長（65）が会長に就き、田川大介取締役編集局長（58）が社長に昇格する人事を内定した。6月27日に開く株主総会後の取締役会で正式に決定する。

役員人事は次の通り。

取締役会長（代表取締役社長）柴田建哉▽代表取締役社長（取締役編集局長）田川大介▽取締役営業本部長吉村康祐、同社長室長（グループ経営企画局次長兼経営企画部長）浜田耕治、同編集局長（編集局次長）横尾誠、同中西昌人、同テレビ西日本代表取締役社長河野雄一▽監査役遠矢浩司、同テレビ西日本常務取締役西村浩▽退任 取締役大久保昭彦、同松尾健児、同一木弘信

田川 大介氏（たがわ・だいすけ）西南学院大卒。89年西日本新聞社。編集局社会部長、同局総務、メディア戦略局次長を経て22年6月から現職。58歳。福岡市出身。

西日本新聞社（6月27日） 執行役員営業副本部長兼メディアビジネス局長秀島徹、同営業副本部長兼販売局長金子修一、同メディア戦略局長堺成司、同東京支社長兼編集長兼総務部長曽山茂志、同グループ経営企画局長兼調達委員長（グループ経理部長）永野純寿、同総務局長（人事部長兼健康管理センター長兼人権啓発室長）助清文昭、同グループ技術局長兼出向西日本新聞プロダクツ（グループ技術局次長兼出向西日本新聞プロダクツ）金丸清昭、同北九州本社代表（報道審査室長編集局記者教育担当兼用語委員兼編集センター部長）相本倫子、同企画事業室長兼出向西日本新聞イベントサービス（出向西日本新聞イベントサービス兼営業本部）安武弘子▽退任 執行役員甲木正子、同田上直樹、同後藤正次