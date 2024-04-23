東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、テックファム、コンヴァノがS高 東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、テックファム、コンヴァノがS高

23日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数300、値下がり銘柄数218と、値上がりが優勢だった。



個別ではテックファームホールディングス<3625>、コンヴァノ<6574>、コパ・コーポレーション<7689>がストップ高。ジィ・シィ企画<4073>は一時ストップ高と値を飛ばした。ツクルバ<2978>、アンビション ＤＸ ホールディングス<3300>、バルニバービ<3418>、セキュア<4264>、リックソフト<4429>など10銘柄は年初来高値を更新。トリプルアイズ<5026>、ＡＶｉＣ<9554>、Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス<4419>、アイデミー<5577>、ペルセウスプロテオミクス<4882>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＣＲＩ・ミドルウェア<3698>、シャノン<3976>、ティアンドエス<4055>、モダリス<4883>、オープンワーク<5139>など7銘柄が年初来安値を更新。アジャイルメディア・ネットワーク<6573>、Ｋｕｄａｎ<4425>、ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352>、サイバー・バズ<7069>、ＱＰＳ研究所<5595>は値下がり率上位に売られた。



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