「ガルアワ」窪塚愛流・蒔田彩珠・橋本愛「ハピネス」スペシャルステージ決定 ＜GirlsAward 2024 S／S＞
【モデルプレス＝2024/04/23】俳優の窪塚愛流、蒔田彩珠、橋本愛が、5月3日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催される日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 SPRING／SUMMER」に出演することが決定した。
「おかえりモネ」りょーちん（永瀬廉）、みーちゃん（蒔田彩珠）を強くハグ
この度、5月17日の公開に先駆け、窪塚と蒔田がW主演を務める映画「ハピネス」のスペシャルステージが決定。本作は、蒔田演じる心臓の病気のため、医者から余命1週間と告げられた高校2年生の由茉と、突然の告白に戸惑いながらも、彼女との幸せな日々を一緒につくりあげることに協力する、窪塚演じる恋人・雪夫の7日間のラブストーリーである。窪塚、蒔田、さらに雪夫の姉・月子を演じる橋本が「GirlsAward」に初登場する。
また、CASANOVA VINTAGEおよびFILAのスペシャルステージも追加決定。内容は当日の発表となる。
今回のイベントテーマは、「TOKIMEKI GALAXY TRIP」。年齢性別問わず個性を出したファッションを楽しめる現代を銀河（様々な星）に例え、来場者に新しい自分を発見できるようなときめく宇宙の旅を楽しんでほしいという願いを込めて制作された。
そんなコンセプトのもと制作されたキービジュアルは、3D graphicやcollage artをメインに制作し、日々「楽しい」を忘れず発信しているイラストレーターSari Kawamura氏が手がけている。（modelpress編集部）
日時：2024年5月3日（金・祝）開場13：00／開演14：30（予定）
会場：国立代々木競技場第一体育館 (住所：東京都渋谷区神南2丁目1−1)
テーマ：TOKIMEKI GALAXY TRIP
出演者：
＜MODEL＞※五十音順
愛来（AMEFURASSHI）／アリアナさくら／安斉星来／飯沼愛／池田美優／宇井優良梨（GENIC）／梅澤美波（乃木坂46）／王林／大谷映美里（＝LOVE）／大槻アイリ／大友花恋／大峰ユリホ／小川桜花（Girls2）／小栗有以（AKB48）／香川沙耶／加藤史帆（日向坂46）／加藤ナナ／金川紗耶（乃木坂46）／金村美玖（日向坂46）／川口ゆりな／貴島明日香／玖瑠実／小室安未／雑賀サクラ／齋藤飛鳥／齋藤樹愛羅（＝LOVE）／櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）／佐々木久美（日向坂46）／しゅう／白宮みずほ／鈴木愛理／せいら／高橋ひかる／高本彩花（日向坂46）／Taki／武田玲奈／鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）／筒井あやめ（乃木坂46）／鶴嶋乃愛／天翔天音／トラウデン直美／なえなの／中町綾／那須ほほみ／Niki／生見愛瑠／濱岸ひより（日向坂46）／早崎すずき（僕が見たかった青空）／原田都愛（Girls2）／土方エミリ／Hina／藤井サチ／藤岡舞衣／藤田ニコル／ブリッジマン遊七／丸山礼／ミチ／みとゆな／三原羽衣／宮本茉由／村上愛花／村重杏奈／矢吹奈子／山下美月（乃木坂46）／山本舞香／吉木千沙都／与田祐希（乃木坂46）／莉子／RUI（iScream）他
＜non-no MODEL＞
鈴木ゆうか／渡邉理佐／松川菜々花／岡本夏美／佐々木美玲（日向坂46）／堀田真由／遠藤さくら（乃木坂46）／紺野彩夏／久間田琳加／林芽亜里／小宮山莉渚他
＜Seventeen MODEL＞
永瀬莉子／小坂菜緒（日向坂46）／秋田汐梨／田鍋梨々花／平美乃理／藤村木音／広瀬まのか／上坂樹里／加藤栞／瀬戸琴楓／入江美沙希／関谷瑠紀／相羽星良／高比良由菜／秋本レイラニ／市ノ瀬アオ／森粼美月／葛西杏也菜／河村ここあ／佐藤不二子／石川花／宮迫翠月／滝口芽里衣／林美澪（SKE48）／竹下優名他
＜GUEST＞※五十音順
井上ヤマト／岩瀬洋志／大久保波留（DXTEEN）／神尾楓珠／北村匠海／草川直弥（ONE N’ONLY）／窪塚愛流／3時のヒロイン／庄司浩平／谷口太一（DXTEEN）／綱啓永／とうあ／なこなこカップル／野村康太／ぱーてぃーちゃん／橋本愛／藤岡真威人／本田響矢／蒔田彩珠／宮世琉弥／もーりーしゅーと／百瀬拓実／よしあき 他
＜ARTIST＞※五十音順
ILLIT／NCT WISH／ DXTEEN／乃木坂46／BUDDiiS／FRUITS ZIPPER 他
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄／あの
【Not Sponsored 記事】
「おかえりモネ」りょーちん（永瀬廉）、みーちゃん（蒔田彩珠）を強くハグ
◆窪塚愛流・蒔田彩珠・橋本愛「GirlsAward」出演
この度、5月17日の公開に先駆け、窪塚と蒔田がW主演を務める映画「ハピネス」のスペシャルステージが決定。本作は、蒔田演じる心臓の病気のため、医者から余命1週間と告げられた高校2年生の由茉と、突然の告白に戸惑いながらも、彼女との幸せな日々を一緒につくりあげることに協力する、窪塚演じる恋人・雪夫の7日間のラブストーリーである。窪塚、蒔田、さらに雪夫の姉・月子を演じる橋本が「GirlsAward」に初登場する。
◆テーマは「TOKIMEKI GALAXY TRIP」
今回のイベントテーマは、「TOKIMEKI GALAXY TRIP」。年齢性別問わず個性を出したファッションを楽しめる現代を銀河（様々な星）に例え、来場者に新しい自分を発見できるようなときめく宇宙の旅を楽しんでほしいという願いを込めて制作された。
そんなコンセプトのもと制作されたキービジュアルは、3D graphicやcollage artをメインに制作し、日々「楽しい」を忘れず発信しているイラストレーターSari Kawamura氏が手がけている。（modelpress編集部）
◆「Rakuten GirlsAward 2024 SPRING／SUMMER」開催概要
日時：2024年5月3日（金・祝）開場13：00／開演14：30（予定）
会場：国立代々木競技場第一体育館 (住所：東京都渋谷区神南2丁目1−1)
テーマ：TOKIMEKI GALAXY TRIP
出演者：
＜MODEL＞※五十音順
愛来（AMEFURASSHI）／アリアナさくら／安斉星来／飯沼愛／池田美優／宇井優良梨（GENIC）／梅澤美波（乃木坂46）／王林／大谷映美里（＝LOVE）／大槻アイリ／大友花恋／大峰ユリホ／小川桜花（Girls2）／小栗有以（AKB48）／香川沙耶／加藤史帆（日向坂46）／加藤ナナ／金川紗耶（乃木坂46）／金村美玖（日向坂46）／川口ゆりな／貴島明日香／玖瑠実／小室安未／雑賀サクラ／齋藤飛鳥／齋藤樹愛羅（＝LOVE）／櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）／佐々木久美（日向坂46）／しゅう／白宮みずほ／鈴木愛理／せいら／高橋ひかる／高本彩花（日向坂46）／Taki／武田玲奈／鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）／筒井あやめ（乃木坂46）／鶴嶋乃愛／天翔天音／トラウデン直美／なえなの／中町綾／那須ほほみ／Niki／生見愛瑠／濱岸ひより（日向坂46）／早崎すずき（僕が見たかった青空）／原田都愛（Girls2）／土方エミリ／Hina／藤井サチ／藤岡舞衣／藤田ニコル／ブリッジマン遊七／丸山礼／ミチ／みとゆな／三原羽衣／宮本茉由／村上愛花／村重杏奈／矢吹奈子／山下美月（乃木坂46）／山本舞香／吉木千沙都／与田祐希（乃木坂46）／莉子／RUI（iScream）他
＜non-no MODEL＞
鈴木ゆうか／渡邉理佐／松川菜々花／岡本夏美／佐々木美玲（日向坂46）／堀田真由／遠藤さくら（乃木坂46）／紺野彩夏／久間田琳加／林芽亜里／小宮山莉渚他
＜Seventeen MODEL＞
永瀬莉子／小坂菜緒（日向坂46）／秋田汐梨／田鍋梨々花／平美乃理／藤村木音／広瀬まのか／上坂樹里／加藤栞／瀬戸琴楓／入江美沙希／関谷瑠紀／相羽星良／高比良由菜／秋本レイラニ／市ノ瀬アオ／森粼美月／葛西杏也菜／河村ここあ／佐藤不二子／石川花／宮迫翠月／滝口芽里衣／林美澪（SKE48）／竹下優名他
＜GUEST＞※五十音順
井上ヤマト／岩瀬洋志／大久保波留（DXTEEN）／神尾楓珠／北村匠海／草川直弥（ONE N’ONLY）／窪塚愛流／3時のヒロイン／庄司浩平／谷口太一（DXTEEN）／綱啓永／とうあ／なこなこカップル／野村康太／ぱーてぃーちゃん／橋本愛／藤岡真威人／本田響矢／蒔田彩珠／宮世琉弥／もーりーしゅーと／百瀬拓実／よしあき 他
＜ARTIST＞※五十音順
ILLIT／NCT WISH／ DXTEEN／乃木坂46／BUDDiiS／FRUITS ZIPPER 他
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄／あの
【Not Sponsored 記事】