ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は23日、サマー・イベント『NO LIMIT! サマー 2024』を7月3日〜9月1日の期間限定で開催すると発表。4年ぶりに新しくなって復活するウォーター・パレード『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』では、“みずタイプのポケモン”やマリオたちとびしょ濡れで楽しめることが明らかになった。『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』は、パーク史上初、フロートからも水を発射し、初登場の「ギャラドス」をはじめ、大集合した“みずタイプのポケモン”やマリオたち、さらにパークの人気者たちが勢ぞろいし、パレード走行中も水をかけ合って楽しむ。

マリオと仲間たちのフロートには、カートに乗った「デイジー姫」がパレードに初登場し、ウォーター・パレードを一層盛り上げる。このほか、スプリンクラー、ウォーターキャノンなど多種多様なウォーター・エフェクトや、エンターテイナーたちの浮き輪、パラソル、フラフープなどを使ったパフォーマンスをはじめ、夏らしいカラフルな装いのパークの人気者たち、水鉄砲やバケツまで使った豪快な水かけなど、夏ならではの演出で、参加ゲストが"全員びしょ濡れ"になる超爽快な体験を届ける。また、グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)に設置される『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』360° びしょ濡れ!特別エリア(有料)では、360度をパレードに登場する全キャラクターに囲まれ、驚くほど"びしょ濡れ"になれる。■『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』概要開催場所:パークワイド(パレードルート)フロート順:ハローキティ→ピーナッツ→ミニオン→セサミストリート→SING→マリオと仲間たち→ポケモン走行時間:約40分※パレードの開催は1日1回、開催時間は日によって異なる※パレードの詳細情報や鑑賞にあたっての注意事項は公式サイトで確認