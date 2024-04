ファッションブランド「 ADAM ET ROPÉ(アダム エ ロペ) 」が、デザイナーの丹野真人さんが手掛けるTシャツレーベル「TANGTANG(タンタン)」とコラボレーション。街並みを切り取ったフォトデザインや、グラフィックをあしらったTシャツが、4月26日(金)より販売スタートします。「ADAM ET ROPÉ×TANGTANG」の別注Tシャツがお目見え2011年に、デザイナー・丹野真人さんがスタートしたレーベル「TANGTANG」。

シンプルなタイポグラフィをフィーチャーしたTシャツや、ユーモアのあるフレーズを採用したロゴプリント、スタイリッシュなグラフィックプリントのTシャツなどを、多彩に展開しています。数多くのブランドやショップとのコラボレーションも行う「TANGTANG」が、今回は「ADAM ET ROPÉ」とタッグを組み、スペシャルな別注デザインがお目見え。どこか懐かしさを感じさせながら、モードな雰囲気で着こなせるTシャツを、この夏のお供にお迎えしてみませんか?「夏の思い出」をテーマにしたGASATANGシリーズGASATANGシリーズは、スタイリストの伊賀大介さん、写真家の佐内正史さん、TANGTANGデザイナーの丹野真人さんによる、コラボレーションTシャツ。同シリーズから、「別注 GASATANG LET'SGOCAR10 2KAINI」(税込7150円)、「別注GASATANG MINIUYUNIGT-877(THISCAROFMINE)」(税込7150円)、「別注 GASATANG KYOTONOHON」(税込7150円)の3種類のデザインが登場します。“夏の思い出”をテーマに、北海道室蘭・インタキ浜から旅を始め、栃木県足利、京都と南に下り、東京・神宮球場に戻るイメージで一つのストーリーを描き、フォトデザインに落とし込んでいるのだとか。前後で異なるデザインを楽しめるから、デニムと組み合わせたシンプルな定番スタイルでも、手抜き感なくおしゃれ見えしそうですね。爽やかなシャツを羽織ったり、ちょっぴり甘めなレースのスカートを合わせたりと、着こなしの幅を広げてみるのも◎古着のような風合いと、ゆったりめのルーズなシルエットで、とことんカジュアルなスタイルを楽しんじゃいましょ。JAZZのナンバーを書き下ろしたグラフィックデザイン「別注LETTERING」(税込9900円)は、今回の別注Tシャツの中でも、一際目を引くグラフィックがポイント。丹野さんがADAM ET ROPÉのためだけに書き下ろしたという、ジャズのスタンダードナンバー30曲がデザインされています。カラフルな色彩で描かれた、思わず踊りたくなるようなポップなデザインが魅力。後身頃にもたっぷりとプリントが載っていて、まるでアート作品のようです。スラックスと合わせて、モード感のある着こなしを楽しむのがおすすめなんだそうですよ。夏の一軍Tシャツになりそう…ご紹介した「ADAM ET ROPÉ×TANGTANG」の別注Tシャツは、レディースサイズとメンズサイズのどちらも展開されるので、大切な人へのギフトに選んでみるのもいいかも。ぜひこの機会に、夏のコーデの主役にぴったりなTシャツをゲットしてみてくださいね。TANGTANG for ADAM ET ROPÉ 特設サイトhttps://www.junonline.jp/news/302668参照元:株式会社ジュン プレスリリース