Sansanは4月23日、同社が提供する名刺アプリ「Eight」が、カード型のデジタル名刺「My Eight Card」をリリースしたことを発表した。スマートフォンをかざしてもらうだけでデジタル名刺を送信Eightは、2023年9月よりEightユーザー同士がスマートフォンをかざすだけでデジタル名刺の交換ができる「タッチ名刺交換」機能の提供を開始した。その体験を非ユーザーにも広げるため、今回「My Eight Card」の提供を決定した。

今回リリースする「My Eight Card」は、NFCチップを内蔵したデジタル名刺。Eightの名刺情報をカードに登録し、名刺交換相手にスマートフォンをかざしてもらうだけで名刺を渡すことが可能。名刺交換相手がEightユーザーの場合はEight上に名刺情報が保存され、非ユーザーの場合はスマートフォンの連絡先に保存することが可能。Eight上でプロフィール情報を更新すると「My Eight Card」内の情報も自動で更新される仕組みだ。同社が行った調査では、約50%のビジネスパーソンが「商談時に名刺を切らした」「交換した名刺を紛失した」などの紙の名刺に関するトラブルを経験したことがわかっており、「My Eight Card」は、こうした紙の名刺切れによる、機会損失を防ぐことが可能だとしている。なお、同カードのリリースを記念し、一般発売(予定)に先駆け、5月15日〜16日に東京ビッグサイトで開催するビジネスイベント「Climbers 2024」の参加者へ先行配布を行う。会場内には、参加者同士が交流できるプログラムを随所に設け、ビジネスマッチングとネットワーキングの機会を創出するということだ。Climbers 2024の参加者へ先行配布を行う