【「ダンダダン」第149話】4月23日 公開

集英社は、コミック配信サイト「少年ジャンプ+」にてマンガ「ダンダダン」の第149話「悪魔のメルヘンカルタ」を4月23日に公開した。

第149話では、悪魔「メルヘンカルタ」との激闘が描かれる。大砲のように広範囲を吹っ飛ばす凄まじい威力の「メルヘンカルタ」の能力にオカルンたちはどう立ち向かっていくのか……。

次回は4月30日更新予定となっている。

(C) SHUEISHA INC. ALL RIGHTS RESERVED.