デビュー50周年を迎えたTHE ALFEEが、8月17日と18日の2日間にわたり、神奈川・Kアリーナ横浜で夏のイベント『THE ALFEE 2024 Wind of Time 50年目の夏祭り』の開催を発表した。詳細は後日明かされる。THE ALFEEが夏に開催するライブイベントは、ファンに「夏イベ」の略称で親しまれ、1982年の所沢航空記念公園での初野外ライブ以来、同バンドを象徴する催しとなっている。昨年は『THE ALFEE 2023 Summer Genesis of New World 風の時代★夏』と題し、横浜アリーナ2Days公演が行われた。

同公演の特別協賛に名を連ねるU-NEXTでは、記念すべき50周年イヤーを彩るさまざまな企画を展開。2009年に開催された夏の野外ライブ『THE ALFEE Legendary Summer 2009 YOKOHAMA PERFECT BURN』の2公演の独占配信をスタートさせたほか、今後もTHE ALFEEのライブ映像などを独占で順次配信していく。THE ALFEEは1973年、明治学院大学キャンパスでメンバーが出会いバンドを結成し、翌1974年8月25日にシングル「夏しぐれ」でデビュー。今年、デビュー50周年を迎えた。昨年にはベストアルバム『SINGLE CONNECTION & AGR - Metal & Acoustic -』をリリースし、現在は春の全国ツアー『THE ALFEE 50th Anniversary 風の時代・春 From The Beginning』を開催するなど、精力的な活動を続けている。■『THE ALFEE 2024 Wind of Time 50年目の夏祭り』日程8月17日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜8月18日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜