「TAMASHII NATIONS STORE ONLINE」にて、「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive」の事前CTM抽選販売申込受付がスタートした。

「TAMASHII NATIONS STORE ONLINE」にて、「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive」(44,000円 税込／送料・手数料別途)の事前CTM抽選販売申込受付がスタートした。

「超合金50周年記念商品、METAL BUILDからエヴァンゲリオン初号機をメッキ・クリア・メタリック彩色の複合質感仕様で商品化。

ロンギヌスの槍は赤色のメッキで再現。台座は超合金50周年ロゴを配した今回の商品独自のデザインになっている。

商品の配送は2024年6月の予定。事前CTM抽選販売申込受付は2024年4月24日（水）23時までとなっているのでお早めに。

【商品情報】

■【事前CTM抽選販売】METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive

・販売価格：44,000円（税込）

・受付締切：2024年4月24日（水）23時

・当選発表：2024年5月上旬

・お届け日：2024年6月発送予定





＜登場作品＞

エヴァンゲリオンシリーズ



＜主な商品内容＞

・本体

・交換用手首左右各4種

・ロンギヌスの槍

・プログレッシブ・ナイフ

・腿部パイロン

・パレットライフル

・アンビリカルケーブル一式

・ジョイント一式

・50周年ロゴ付き専用台座一式

・支柱



＜主な商品素材＞ ABS、PVC、ダイキャスト

＜商品サイズ＞ 全高：約220mm

＜対象年齢＞ 15歳〜

＜注文受付数＞ 一人1個まで





※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





(C)khara

>> エヴァンゲリオン初号機がメッキ・クリア・メタリック彩色の複合質感仕様でMETAL BUILDに登場!! の元記事はこちら