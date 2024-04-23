エヴァンゲリオン初号機がメッキ・クリア・メタリック彩色の複合質感仕様でMETAL BUILDに登場!!
「TAMASHII NATIONS STORE ONLINE」にて、「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive」の事前CTM抽選販売申込受付がスタートした。
「TAMASHII NATIONS STORE ONLINE」にて、「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive」(44,000円 税込／送料・手数料別途)の事前CTM抽選販売申込受付がスタートした。
「超合金50周年記念商品、METAL BUILDからエヴァンゲリオン初号機をメッキ・クリア・メタリック彩色の複合質感仕様で商品化。
ロンギヌスの槍は赤色のメッキで再現。台座は超合金50周年ロゴを配した今回の商品独自のデザインになっている。
商品の配送は2024年6月の予定。事前CTM抽選販売申込受付は2024年4月24日（水）23時までとなっているのでお早めに。
【商品情報】
■【事前CTM抽選販売】METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive
・販売価格：44,000円（税込）
・受付締切：2024年4月24日（水）23時
・当選発表：2024年5月上旬
・お届け日：2024年6月発送予定
＜登場作品＞
エヴァンゲリオンシリーズ
＜主な商品内容＞
・本体
・交換用手首左右各4種
・ロンギヌスの槍
・プログレッシブ・ナイフ
・腿部パイロン
・パレットライフル
・アンビリカルケーブル一式
・ジョイント一式
・50周年ロゴ付き専用台座一式
・支柱
＜主な商品素材＞ ABS、PVC、ダイキャスト
＜商品サイズ＞ 全高：約220mm
＜対象年齢＞ 15歳〜
＜注文受付数＞ 一人1個まで
※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。
※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。
※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。
※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。
(C)khara
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