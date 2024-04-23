エヴァンゲリオン初号機がメッキ・クリア・メタリック彩色の複合質感仕様でMETAL BUILDに登場!!

写真拡大 (全3枚)

「TAMASHII NATIONS STORE ONLINE」にて、「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive」の事前CTM抽選販売申込受付がスタートした。

「TAMASHII NATIONS STORE ONLINE」にて、「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive」(44,000円 税込／送料・手数料別途)の事前CTM抽選販売申込受付がスタートした。

 

 

「超合金50周年記念商品、METAL BUILDからエヴァンゲリオン初号機をメッキ・クリア・メタリック彩色の複合質感仕様で商品化。
ロンギヌスの槍は赤色のメッキで再現。台座は超合金50周年ロゴを配した今回の商品独自のデザインになっている。

 

 

商品の配送は2024年6月の予定。事前CTM抽選販売申込受付は2024年4月24日（水）23時までとなっているのでお早めに。

 

【商品情報】
■【事前CTM抽選販売】METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive
・販売価格：44,000円（税込）
・受付締切：2024年4月24日（水）23時
・当選発表：2024年5月上旬
・お届け日：2024年6月発送予定

＜登場作品＞
　エヴァンゲリオンシリーズ

＜主な商品内容＞
　・本体
　・交換用手首左右各4種
　・ロンギヌスの槍
　・プログレッシブ・ナイフ
　・腿部パイロン
　・パレットライフル
　・アンビリカルケーブル一式
　・ジョイント一式
　・50周年ロゴ付き専用台座一式
　・支柱

＜主な商品素材＞　ABS、PVC、ダイキャスト
＜商品サイズ＞　全高：約220mm
＜対象年齢＞　15歳〜
＜注文受付数＞　一人1個まで

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。
※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。
※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。
※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。

(C)khara


>> エヴァンゲリオン初号機がメッキ・クリア・メタリック彩色の複合質感仕様でMETAL BUILDに登場!! の元記事はこちら