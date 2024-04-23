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ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§¸Å²ìµ®»Ê¡Ê¼«Æ°¼Ö²¦¹ñ¡Ë¡¡Transcreation¡§Takashi KOGA (carkingdom)
Words¡§Robert Coucher¡¡Photography¡§Barry Hayden