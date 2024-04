自宅に届いてポストに返却できるTSUTAYAの宅配レンタル「DISCAS」が集計する、アニメの週間レンタルランキングが発表された。集計期間は2024年4月12日(金)から4月18日(木)の一週間。サブスクとは、また違った宅配レンタルの「DISCAS」だからこそのランキング結果に注目だ。はたして、4月になっても人気の勢いが衰えない映画『THE FIRST SLAM DUNK』の首位は今週も続くのか? 2位以下混戦が続く上位陣に順位の入れ替えはあるのか? 期待の新作は登場するのか、ぜひ注目してもらいたい!

それではベスト20位から11位まで、カウントダウン!【11位(↓)】千と千尋の神隠し【12位(↓)】魔女の宅急便【13位(↑)】風の谷のナウシカ【14位(↓)】シン・ウルトラマン【15位(↑)】天空の城ラピュタ【16位(↑)】魔法少女にあこがれて【17位(↓)】葬送のフリーレン【18位(↓)】借りぐらしのアリエッティ【19位(↑)】崖の上のポニョ【20位(↑)】風立ちぬ11位から20位までの中にスタジオジブリ作品7作がランキング入り。ジブリ作品は動画配信サービスでの公開が行われておらず、TSUTAYA DISCASはジブリ作品を自宅で視聴することができる貴重なサービスとなっていることから、ランキング常連を占めることとなっているようだ。また3月に宮粼駿監督の『君たちいはどう生きるか』が米アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞したことで話題になったことも大きいと思われる。『魔法少女にあこがれて』も話題性の高さから先週の20位から16位まで順位が上昇した作品となる。本作は1月よりTOKYO MX・AT-Xほかで放送された放送されたTVアニメ。憧れの魔法少女に変身したと思ったら、悪の組織の女幹部になってしまった女子中学生ヒロイン・柊うてなの受難と愉悦の日々が描かれていく。ポイントは映像・音声の修正や規制具合によって「TV放送Ver.」「あこがれVer.」「超あこがれVer.」の計3つのバージョンがあり、完全無修正の「超あこがれVer.」はBlu-ray&DVDでしか視聴できないということ。TSUTAYA DISCASのレンタルではその「超あこがれVer.」を見ることができるということで、「試しに見てみたい」と興味を惹かれた人たちが利用した結果がランキングに反映されたと思われる。この人気が一過性のものなのか、次週以降も注目していきたい。続いてトップ10を発表。先週は1位が映画『THE FIRST SLAM DUNK』、2位が『ONE PIECE FILM RED』、3位が劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』と、それぞれ2022年、2023年劇場公開のアニメとしては最強クラスの三作品がトップ3に君臨。その顔ぶれが今週変わるのか変わらないのか気になるところ。まずは4位から10位までを発表していこう!【4位(↑)】ルパン三世 VS キャッツ・アイ【5位(↓)】すずめの戸締まり【6位(↓)】しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦〜とべとべ手巻き寿司〜【7位(↑)】もののけ姫【8位(↑)】ハウルの動く城【9位(↓)】転生したらスライムだった件 コリウスの夢【10位(↓)】となりのトトロ4月5日の金曜ロードショーで本編ノーカットでの地上波初放送があった影響か『すずめの戸締まり』が先週の4位から、映画『しん次元!クレヨンしんちゃん』も上位陣とのバトルに一息ついた感じで先週の5位からワンランクずつダウン。代わりに先週6位だった『ルパン三世 VS キャッツ・アイ』が4位に浮上するという結果に。『ルパン三世 VS キャッツ・アイ』は『ルパン三世』アニメ化50周年、『キャッツ・アイ』原作40周年を記念して制作された作品。”世界的大泥棒×美人三姉妹怪盗”のハイブリッドなコラボレーションは、TSUTAYA DISCASの男性総合での週間ランキングでも14位にランクインするなど、多くの男性ファンに支持され順位を上げたようだ。先週7位が9位にランクダウンとなったものの『転生したらスライムだった件 コリウスの夢』の健闘も光る。『転生したらスライムだった件』は全世界シリーズ累計4500万部&アニメ累計視聴数30億回突破、「小説家になろう」でもついに10億PV突破を達成した超人気作。本作は原作者・伏瀬氏がアニメ第二期のBlu-rayに同梱された特典ブックレットに書き下ろしとして収録した小説を全3話で映像化したもの。上位陣に動きのない中、ジブリ作品と互角に戦いながら10位以内をキープしているのは見事といえる。4月よりTVアニメ第三期シリーズの放送もスタートしていることから、今後も上位に食い込んでいく可能性が高い。ここからはベスト3の発表!【1位(→)】映画『THE FIRST SLAM DUNK』【2位(↑)】劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』【3位(↓)】ONE PIECE FILM RED1位はもはや不動の首位ともいえる存在となった映画『THE FIRST SLAM DUNK』。2023年国内興行収入ナンバーワンの158.7億を記録した本作は、3月の月間総合レンタルランキングでも1位に君臨するなど圧倒的な人気を誇っており、その勢いは4月に入っても衰えた様子は見えない。2位を奪取したのは先週の3位から1ランクアップした劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』。26作目にしてシリーズ史上初となる国内興行収入100億を突破した本作だが、4月12日より全国ロードショーがスタートした劇場版新作『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の予習も兼ねてのレンタルが増えた多能性も。3位は2位からワンランクダウンした『ONE PIECE FILM RED』が手堅く確保。2022年国内興行収入ランキングナンバーワン、アニメ作品として歴代興行収入4位というメガヒットアニメとしての貫禄を感じさせる結果となった。これら圧倒的な人気を誇るベスト3の牙城を崩す作品が現れるのか、次週のランキングの動きに期待したい!※作品名としての「キャッツ」と「アイ」の間は「ハート」が正しい表記