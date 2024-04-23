ÌÀÆü24Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¯±«¡¡»Í¹ñ¤äÅì³¤¤Ê¤ÉÂç±«¤Î¶²¤ì¡¡´ØÅì¤âÄ«¤«¤éËÜ¹ß¤ê
º£Æü23Æü¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¹¤¯±«¤Ç¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¶¯¤¤±«¤ä·ã¤·¤¤±«¡£º£Ìë¤ÏÅì³¤¤â¹¤¯±«¤Ç¡¢ÌÀÆü24ÆüÄ«¤Ë¤Ï´ØÅì¤âËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤Ë¡£²Æì¤ä»Í¹ñ¡ÁÅì³¤¤Ç¤ÏÌÀÆü24Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö·ÙÊóµéÂç±«¡×¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿½ê¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ¡¢·Ù²ü¤ò¡£
²Æì¤Ç·ã¤·¤¤±«¤ä¶¯¤¤±«¡¡¶å½£¡¦»Í¹ñ¤Ç±«µÓ¶¯¤Þ¤ë
º£Æü23Æü(²Ð)¤Ï¡¢ËÜ½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ËÁ°Àþ¤¬±ä¤Ó¡¢Á°Àþ¾å¤ÎÄãµ¤°µ¤¬¶å½£ÆîÉô¤òÅì¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°Àþ¤äÄãµ¤°µÉÕ¶á¤Ç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢²Æì¤Ç¤Ï½ê¡¹¤Ç·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶å½£ÆîÉô¤ä»Í¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤É¤·¤ã¹ß¤ê¤Î±«¤ä¥¶¡¼¥¶¡¼¹ß¤ê¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü24Æü¤Ë¤«¤±¤Æ»Í¹ñ¡¦Åì³¤¤Ê¤É¡Ö·ÙÊóµéÂç±«¡×¤Î¶²¤ì¡¡´ØÅì¤âËÜ¹ß¤ê
ÌÀÆü24Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹¹¤Ë±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬Åì¤Ë¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Æì¤ä¶å½£ÆîÉô¡¢»Í¹ñ¤Ç¤ÏÌÀÆü24Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë±«±À¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤¿¤ê¡¢·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤êÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÉÃÏÅª¤ËÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Åì³¤¤âº£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¼¡Âè¤Ë¶¯¤Þ¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë±«ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç±«·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡ÖÃæ¡×¡Ö¹â¡×¤È2ÃÊ³¬¤ÇÈ¯É½¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀÆü24Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢²Æì¸©¤È°¦É²¸©¡¢ÆÁÅç¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢»°½Å¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÏÂç±«·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¡ÖÃæ¡×ÄøÅÙ¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÂç±«·ÙÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿°¦É²¸©¤Ç¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ¡¢·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢´ØÅì¤Ïº£Æü23Æü(²Ð)¤Ï½ê¡¹¤Ç¼å¤¤±«¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü24Æü(¿å)Ì¤ÌÀ¤Ë¤Ï¹¤¯±«¤Ç¡¢Ä«¤ÎÄÌ¶ÐÄÌ³Ø»þ´ÖÂÓ¤ÏËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸á¸å¤âÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢±è´ßÉô¤Ç¤ÏÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤á¤Î»±¤ä¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¤¬³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤¬È¯À¸¡¡¤È¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Ï
¼ÂºÝ¤ËÂç±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃÙ¤¤²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ç¤â¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤Æ»Ï©¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã¤¤Æ»Ï©¤Ë¤Ï±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÄÌ¤é¤º±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ »³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ ÃÏ²¼¤Ï¿»¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ ¾åÎ®¤Ë¥À¥à¤Î¤¢¤ë²ÏÀî¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ß¤êÂ³¤¯¤È¡¢¥À¥à¤Ï·è²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊüÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£