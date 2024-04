【アズールレーン 島風 小休憩のサマーアイランドVer.】2025年1月 発売予定価格: 18,700円(通常版) 24,860円(DX版)

エレガントは、フィギュア「アズールレーン 島風 小休憩のサマーアイランドVer.」の通常版とDX版を2025年1月に発売する。価格は通常版が18,700円、DX版が24,860円。

本商品はAndroid/iOS用シューティングRPG「アズールレーン」より重桜に所属する駆逐艦「島風」を1/7スケールフィギュア化したもの。

着せ替え「小休憩のサマーアイランド」の姿で立体化され、華奢なボディを包む可愛らしい水着、特徴的なロングヘアはクリアパーツにグラデーション塗装で涼しげな仕上がりとなっている。また、「微笑み顔」の差し替え表情パーツが付属。

DX版では台座がより豪華な造形となり、元のイラストに描かれた巨大な砂像とパラソルに加え、バケツやシャベル、貝殻などの小物類まで細かく再現されている。

アズールレーン 島風 小休憩のサマーアイランドVer. 通常版

2025年1月 発売予定

価格:18,700円

スケール:1/7

サイズ:全高約215mm(台座含む)

アズールレーン 島風 小休憩のサマーアイランドVer. DX版

2025年1月 発売予定

価格:24,860円

スケール:1/7

サイズ:全高約252mm(台座含む)

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.