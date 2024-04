「貴重なショットで嬉しいな」

ロサンゼルス・ドジャースの公式X(旧Twitter)は4月23日、投稿を更新。同チーム所属の大谷翔平選手のオフの姿を披露しました。同アカウントは「Wheels up to DC. Which one are you?(DCに向けて出発。あなたはどっち?)」とつづり、写真を2枚載せています。1枚目は大谷選手が座席をおそらく2つ以上使い、リラックスした格好&表情でタブレットを見ている姿です。それとは対照的なのが2枚目。チームメイトのフレディ・フリーマン選手は1つの席に座り雑誌を熟読しています。

“MVPトリオ”の写真を公開

ネット上では「ドジャースともあろう大球団がフルフラットの個別シートじゃないのが意外で驚き」「狭そうだし、身体痛そう そしてフリーマンのヤラセ感よw」「多分デコピンのアルバム見てる」「貴重なショットで嬉しいな」「大谷さん国内移動の席フツーなんだ。絶対窮屈よね」「お行儀悪い乗り方してる〜」「機内でこんな感じにリラックスする大谷翔平の姿が珍しくて新鮮」など、さまざまな反応がありました。同日の別投稿では、ムーキー・ベッツ選手のソロショットも披露した同アカウント。“MVPトリオ”の写真を公開するとは、同アカウントもしっかり“分かって”いますね。日本時間24日7時45分からの試合がますます楽しみです!(文:橋酒 瑛麗瑠)