ATEEZ、2024ワールドツアー北米＆ヨーロッパ公演開催を発表

■アメリカのタコマを皮切りに計10都市での公演が決定!

ATEEZが、4月23日に公式SNSを通じて、2024ワールドツアー『TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER』の北米とヨーロッパ公演の開催を発表した。

同ツアーは、1月にソウルで幕を上げた2024ワールドツアー『TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER』の延長線となる。

ツアー開催の発表とともに公開されたポスターによると、ATEEZは7月にアメリカのタコマを皮切りにオークランド、ロサンゼルス、フェニックス、アーリントン、ダルース、ニューヨーク、ワシントンD.C、トロント、ローズモントまで計10都市での公演を決定した。

最近では、K-POPボーイズグループ初の『Coachella Valley Music and Arts Festival』のステージに立ったATEEZは同公演を大成功に終え、「今年の夏にアメリカへ再び来る」というコメントを通じてツアーへのヒントを残していた。

今回のワールドツアーにおける北米公演では、7月14日(以下現地時間)にタコマ・Tacoma Dome、17日にオークランド・Oakland Arena、20日にロサンゼルス・BMO Stadium、25日にフェニックス・Footprint Center、28日にアーリントン・Globe Life Field、そして31日にダルース・Gas South Arena、8月3日にニューヨーク・Citi Field、6日にワシントンD.C.・Capital One Arena、8日にトロント・Scotiabank Arena、10日にローズモント・Allstate Arenaを訪れ、現地のファンと交流する予定。

なお、同ツアーのニューヨーク公演が開催される『シティフィールド』はポール・マッカートニー、ビヨンセ、レディー・ガガなどの世界的なミュージシャンだけが公演を開催し、注目を多く集めている場所。ATEEZは、BTSの次に同会場で公演を行う2番目のK-POPアーティストになったと同時に、スタジアムツアーを可能とするグループであることを証明した。

また、テキサス州アーリントンで公演を行うグローブライフフィールドは、約4万人を越える収容人員を誇る大規模の競技場で、ATEEZがK-POPボーイズグループとしては初めてステージに立つ。

