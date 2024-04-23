HAGANE、新メンバー決定。6/27公演より再始動
ガールズ・ハーモニック・メタルバンド『HAGANE』に新メンバー、凪希（Vo）、JUNNA（Dr）の加入が決定した。これにより再始動も決定した。
公開された新ビジュアルは、全員の口元が黒いマスクで覆われており、ミステリアスな雰囲気を醸し出している。
再始動となる6月27日渋谷REXにて＜HAGANE reboot live -Life goes on！-＞では素顔が明らかになるのだろうか。チケットは先行受付が開始されている。
▲凪希（Vo）
▲JUNNA（Dr）
＜HAGANE reboot live -Life goes on！-＞
会場：渋谷REX
開場18:00 / 開演18:30
前売り \5,000(税込/整理番号付き)
オールスタンディング
未就学児入場不可
[チケット]
【オフィシャル先行(抽選)】【A番】
エントリー期間：4月23日(火)12:00〜5月7日(火)23:59
受付URL(先行／一般共通)：https://eplus.jp/hagane-rebootlive/
当落確認：5月10日(金)13:00〜5月13日(月)18:00
入金期間：5月10日(金)13:00〜5月14日(火)21:00
制限枚数：1会員様1申込2枚
一般発売【B番】
5月18日(土)10:00〜
URL(先行 / 一般共通)：https://eplus.jp/hagane-rebootlive/
制限枚数：1会員様1申込1枚
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