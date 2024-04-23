【バ～スディッ・・・マスコット（ちいかわ／ハチワレ／うさぎ）】
4月26日11時 発売予定
価格：各1,870円

　グレイ・パーカー・サービスは、ECサイト「ちいかわマーケット」にて、新商品「バ～スディッ・・・マスコット」3種を4月26日11時より発売する。価格は各1,870円。

　本商品は、5月1日のちいかわとハチワレの誕生日に合わせて発売されるマスコット。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種がラインナップする。

(C)nagano / chiikawa committee　(C)Gray Parka Service