ちいかわ「バ～スディッ・・・マスコット」が4月26日11時より「ちいかわマーケット」にて発売ちいかわ＆ハチワレの誕生日は5月1日！
【バ～スディッ・・・マスコット（ちいかわ／ハチワレ／うさぎ）】
4月26日11時 発売予定
価格：各1,870円
4月26日11時 発売予定
価格：各1,870円
グレイ・パーカー・サービスは、ECサイト「ちいかわマーケット」にて、新商品「バ～スディッ・・・マスコット」3種を4月26日11時より発売する。価格は各1,870円。
本商品は、5月1日のちいかわとハチワレの誕生日に合わせて発売されるマスコット。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種がラインナップする。
??新商品??- ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) April 22, 2024
『バ～スディッ・・・マスコット』
（#ちいかわ／#ハチワレ／#うさぎ）
各1,870円(税込)
5/1は ちいかわ＆ハチワレの
お誕生日????
でっかい プレゼント用意して
ハーッピ ハピ ハピ バァ～～スディッ……??#ちいかわマーケット にて
4/26(金)11時発売??
??https://t.co/OFJjgU0gVl pic.twitter.com/32OQbeDrj9
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