¡Ö¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW¡×¤«¤é¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¥¼¥í¤¬ÀÖ¤È¶â¤Î2¿§¥á¥Ã¥¡õÀÖ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ºÌ¿§¡¢¥¯¥ê¥¢¥ì¥Ã¥É¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÊ£¹ç¼Á´¶»ÅÍÍ¤Ç¡ÖMETAL ROBOTº²¡×¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡ÖTAMASHII NATIONS STORE ONLINE¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖMETAL ROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä ¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¥¼¥í CHOGOKIN 50th Exclusive¡×¤Î»öÁ°CTMÃêÁªÈÎÇä¿½¹þ¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡ÖTAMASHII NATIONS STORE ONLINE¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖMETAL ROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä ¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¥¼¥í CHOGOKIN 50th Exclusive¡×(27,500±ß ÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)¤Î»öÁ°CTMÃêÁªÈÎÇä¿½¹þ¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
Ä¶¹ç¶â50¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ¡¢METAL ROBOTº²¤«¤é¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¥¼¥í¤òÀÖ¤È¶â¤Î2¿§¥á¥Ã¥¡õÀÖ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ºÌ¿§¡¢¥¯¥ê¥¢¥ì¥Ã¥É¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÊ£¹ç¼Á´¶»ÅÍÍ¤Ç¾¦ÉÊ²½¡£
ÂæºÂ¤ÏÄ¶¹ç¶â50¼þÇ¯¥í¥´¤òÇÛ¤·¤¿º£²ó¤Î¾¦ÉÊÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¦ÉÊ¤ÎÇÛÁ÷¤Ï2024Ç¯7·î¤ÎÍ½Äê¡£»öÁ°CTMÃêÁªÈÎÇä¿½¹þ¼õÉÕ¤Ï2024Ç¯4·î24Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢£¡Ú»öÁ°CTMÃêÁªÈÎÇä¡ÛMETAL ROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä ¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¥¼¥í CHOGOKIN 50th Exclusive
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§27,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¼õÉÕÄùÀÚ¡§2024Ç¯4·î24Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ
¡¦ÅöÁªÈ¯É½¡§2024Ç¯5·î¾å½Ü
¡¦¤ªÆÏ¤±Æü¡§2024Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê
¡ãÅÐ¾ìºîÉÊ¡ä
¡¡¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW
¡ã¼ç¤Ê¾¦ÉÊÆâÍÆ¡ä
¡¡¡¦ËÜÂÎ
¡¡¡¦¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó3¼ï
¡¡¡¦¥Ä¥¤¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥Õ¥ë
¡¡¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¥·¡¼¥ë¥É
¡¡¡¦º²STAGEÍÑ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È2¼ï
¡¡¡¦¥Ó¡¼¥à¥µ¡¼¥Ù¥ë¿Ï¡ß2
¡¡¡¦¥Ó¡¼¥à¥µ¡¼¥Ù¥ëÊÁ¡ß2
¡¡¡¦50¼þÇ¯¥í¥´ÉÕ¤ÀìÍÑÂæºÂ°ì¼°
¡ã¼ç¤Ê¾¦ÉÊÁÇºà¡ä¡¡ABS¡¢PVC¡¢¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È
¡ã¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡ä¡¡Á´¹â¡¦Ìó140Ð
¡ãÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡ä¡¡15ºÐ¡Á
¡ãÃíÊ¸¼õÉÕ¿ô¡ä¡¡°ì¿Í1¸Ä¤Þ¤Ç
¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¡£
¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢¨¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
>> ¡Ö¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW¡×¤«¤é¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¥¼¥í¤¬ÀÖ¤È¶â¤Î2¿§¥á¥Ã¥¡õÀÖ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ºÌ¿§¡¢¥¯¥ê¥¢¥ì¥Ã¥É¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÊ£¹ç¼Á´¶»ÅÍÍ¤Ç¡ÖMETAL ROBOTº²¡×¤ËÅÐ¾ì¡ª ¤Î¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é