KISS OF LIFE、デビュー後初！5月18日に韓国でファンコンサート開催決定

KISS OF LIFEが、ファンと大切な思い出を作る。本日(23日)午前、所属事務所S2エンターテインメントは「KISS OF LIFEが5月18日、ソウル誠信(ソンシン)女子大学雲庭(ウンジョン)グリーンキャンパスの大講堂にて、初の韓国ファンコンサート『KEY OF FACTORY』を開催する。今回の公演は、メンバーらがデビュー後初めて韓国国内のファンと公式に会う場であるだけに、完成度の高いステージを準備している」と明かした。

彼女達は初のファンコンサート「KEY OF FACTORY」で、華やかなパフォーマンスと歌唱力を見ることができる多彩なセットリストと特別コーナーをはじめ、ファンコンサートでしか見ることができない特別なステージを用意し、約120分間ファンと交流する予定だ。日本で開催された初のファンミーティング「Hello KISSY」、タイでのファンミーティング「Dear KISSY」を成功裏に終了し、グローバルファンと特別な思い出を作った彼女達は、デビューから現在まで、全ての瞬間を共にしながら、変わらない愛と応援を送ってくれた韓国ファンに対する感謝の気持ちを今回の公演で伝える。ファンコンサート「KEY OF FACTORY」のチケット販売は、26日午後7時よりオンラインチケットプラットホームINTERPARK TICKETにてスタートする。