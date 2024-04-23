核攻撃への反撃を想定した訓練を指導する北朝鮮の金正恩氏。朝鮮中央通信（KCNA）公開（2024年4月22日撮影、23日公開）。(c)AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

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【AFP＝時事】北朝鮮の国営朝鮮中央通信（KCNA）は23日、金正恩（キム・ジョンウン、Kim Jong un）朝鮮労働党総書記が22日に核攻撃への反撃訓練を指導したと伝えた。

　KCNAは、金氏が「核攻撃への反撃を想定した複合戦術訓練を指導した。訓練では部隊が超大型多連装ロケット砲を発射した」と報道。

　ロケット弾は352キロ離れた「目標の島に命中」し、金氏は結果に「大いに満足した」としている。

　韓国軍は、発射されたのは短距離弾道ミサイルで、約300キロ飛行し、朝鮮半島東岸沖に落下したと指摘。日本政府も発射を確認した。

【翻訳編集】AFPBB News

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