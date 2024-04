【東京マルイ再販情報:4月15日分】

東京マルイは、ガスブローバック マシンガン「AKM」(65,780円)と「M4A1 MWS」(65,780円)を4月15日に再販した。

「AKM」は、バリエーション豊富なAKシリーズから「AKM」をガスブローバック マシンガンとして再現したもの。特殊な表面仕上げによる木目や、本物を採寸した各部の形状などリアルさにこだわっている。また、オートストップや本物に近い形でのテイクダウンなどによるリアルな操作方法と、直径約19mmの大型ピストンを採用した迫力のある反動も魅力となっている。

「M4A1 MWS」は、R.A.S.(レイル・アダプター・システム)を搭載し、様々なオプションパーツに対応させた拡張性の高い「M4A1 MWS」をガスブローバック マシンガンとして再現したもの。形状再現や質感のリアルさだけでなく、Z-システムをはじめとする耐久性アップのための機構による剛性、直径19mmのシリンダーを備えたブローバックエンジンによる強烈な反動を備えている。

「AKM」詳細

「M4A1 MWS」詳細

価格:65,780円 全長:890mm 銃身長:200mm 重量:3,550g(空マガジン含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:35+1発(1発は本体に装填した場合)価格:65,780円 全長:777mm/854mm(ストック最大伸長時) 銃身長:250mm 重量:2,970g(空マガジン含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:35+1発(1発は本体に装填した場合)

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.