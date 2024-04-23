¡ÚÂîµå¡Û¡ÈÄ¥ËÜ·»Ëå¡É¤½¤í¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡¡Ëå¤ÎÈþÏÂ¤¬¼«¸ÊºÇ¹â¤Î8°Ì¡¡·»¤ÎÃÒÏÂ¤Ï9°Ì¥¡¼¥×¡¡¤È¤â¤ËWÇÕ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ
ITTF(¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ)¤Ï23Æü¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤òÈ¯É½¡£Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤ÈÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤Î¡ÈÄ¥ËÜ·»Ëå¡É¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¡¢Àè½µ¤ÎÂîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¸Ä¿ÍÀï¤Ë½Ð¾ì¡£20ºÐ¡¢·»¤ÎÃÒÏÂÁª¼ê¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÃæ¹ñÁª¼ê¤òÇË¤Ã¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥·¥§¥ë¥Ù¥êÁª¼ê¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡£½à·è¾¡¤ÇÎÓ¹â±óÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÁª¼êºÇ¾å°Ì9°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15ºÐ¡¢Ëå¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤Ï¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤ÇÃæ¹ñ¤Î²¦·ÝíìÁª¼ê¤ò·âÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷»ÒºÇÇ¯¾¯¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¼«¿È½é¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¯8°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÏÂÁª¼ê¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÀ¤³¦¥é¥ó¥¯624°Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤«¤éÌó2Ç¯¡¢15ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£·»¤ÎÃÒÏÂÁª¼ê¤â¡¢2018Ç¯¤Î5·î¤Ë14ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê(10°Ì)¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦2°Ì¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¡¢·»¤ÎÃÒÏÂÁª¼ê¤Ï¡ÖËå¤Î³èÌö¤ò¤ß¤Æ¤¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¸ß¤¤ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤«¶¥¤¤¹ç¤¦¤¤¤¤Ãç´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£·»¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀ®Ä¹Â³¤±¤ëËå¤È¡¢ÃË»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë·»¡£2¿Í¤Î³èÌö¤Ëº£¸å¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¢¦ÃË»ÒÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×5
9°Ì Ä¥ËÜÃÒÏÂ
21°Ì ¸Í¾åÈ»Êå ¢¬4
35°Ì ¾¾Åçµ±¶õ
43°Ì µÈÂ¼¿¿À²
73°Ì ¼ÄÄÍÂçÅÐ
6°Ì ÁáÅÄ¤Ò¤Ê
8°Ì Ä¥ËÜÈþÏÂ ¢¬4
11°Ì °ËÆ£ÈþÀ¿ ¢2
13°Ì Ê¿ÌîÈþ±§
23°Ì ÌÚ¸¶ÈþÍª ¢¬1