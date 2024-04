『X-ファイル』『クリミナル・マインド』『LAW & ORDER』計155話、Dlifeにて一挙放送！

『X-ファイル』シーズン5 [二] 全20話(1997年アメリカ)

『X-ファイル』シーズン6 [二] 全22話(1998年アメリカ)

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン11 [二] 全22話(2015年アメリカ)

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン12 [二] 全22話(2016年アメリカ)

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン13 [二] 全22話(2017年アメリカ)

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン14 [二] 全15話(2018年アメリカ)チャンネル初放送

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン15 [二] 全10話(2020年アメリカ)チャンネル初放送

『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』シーズン24 [字] 全22話(2022年アメリカ)

