俳優・歌手の中村雅俊による1984年と94年に開催された日本武道館コンサート2公演が、芸能生活50周年を記念して、CS・フジテレビTWOで6月21日(21:00〜)に一挙放送される。中村雅俊=84年のコンサートより74年4月から放送された、日本テレビのドラマ『われら青春!』の主役に抜てきされてデビューした中村。現在までに連続ドラマ34本を含め、主演作品は100本以上を数えている。

ドラマ挿入歌「ふれあい」で歌手としてもデビューし、売り上げは100万枚を突破。当時から毎年行っている全国コンサートも1,500回を超えている。『中村雅俊 IN 武道館(1984)』は、84年11月に日本武道館で開催されたライブ。当時33歳だった中村の日本武道館での初コンサートだ。本公演は84年11月にフジテレビで放送されて以来、約40年ぶりの放送となる。『中村雅俊 at 日本武道館〜これからが長い道〜(1994)』は94年8月に日本武道館で開催されたコンサートライブ。84年の公演から10年経ち43歳となった中村雅俊のコンサートで、本公演は94年12月にフジテレビで放送されて以降、約30年ぶりの放送となる。演奏楽曲は、以下の通り。○『中村雅俊 IN 武道館(1984)』・♪アローン・アゲン・♪ブルーベイの淑女・♪ふれあい・♪俺たちの旅・♪ガラスの鍵・♪嵐の季節・♪揺れる瞳・♪恋人も濡れる街角・♪心の色・♪愛の言葉・♪パズル・ナイト・♪雨のハイウェイ○『中村雅俊 at 日本武道館〜これからが長い道〜(1994)』・♪ただお前がいい・♪想い出のクリフサイド・ホテル・♪恋人も濡れる街角・♪IN MY LIFE・♪ブルーベイの淑女・♪Lovesongを贈りたい・♪禁じられた情熱・♪HURRICANE・♪パズル・ナイト・♪風の住む町・♪俺たちの旅・♪心の色・♪ほんとうに愛ができること・♪ホックニーのプールサイドに雨は降らない・♪100年の勇気・♪ナカムラ・エレキ音頭・♪青春貴族・♪時代遅れの恋人たち・♪これからが長い道・♪迷いながら・♪ONE MORE HEART・♪イリュージョン・♪ふれあい84年のコンサートより94年のコンサートより