人気キャラクターのグッズが必ず当たる「Happyくじ」から、2024年7月26日(金)より日米同時公開するマーベル映画『デッドプール&ウルヴァリン』のくじが登場!

『デッドプール&ウルヴァリン』に登場するキャラクターたちのグッズがあたるくじです。

「デッドプール」と「ウルヴァリン」を全高約20cmで再現したバストアップスタチューなど全8等級+Last賞が展開されます☆

Happyくじ MARVEL『デッドプール&ウルヴァリン』

価格:1回 880円(税込)

発売⽇:2024年7⽉下旬発売予定

販売箇所:後⽇発表

等級数:全8等級+Last賞

人気キャラクターのグッズが必ず当たる「Happyくじ」

そんな「Happyくじ」から、2024年7月26日(金)より日米同時公開するマーベル映画『デッドプール&ウルヴァリン』のくじが登場。

マーベル・コミック史上最も破天荒なヒーロー、デッドプールの活躍を描く痛快アクションエンタテインメント「デッドプール」シリーズ。

本作からついにMCU⼊りを果たすという点やヒュー・ジャックマンがウルヴァリン役としてカムバックするなど、既に世界中から注目を集めています。

激ヤバR指定コンビの規格外の戦いを描く本予告映像公開!マーベル映画『デッドプール&ウルヴァリン』 激ヤバR指定コンビの規格外の戦いを描く本予告映像公開!マーベル映画『デッドプール&ウルヴァリン』 続きを見る

今回のくじの⽬⽟となるのはA賞「デッドプール バストアップスタチュー」とLast賞「ウルヴァリン バストアップスタチュー」!

どちらも国内⽼舗フィギュアメーカー「コトブキヤ」が、このくじのためだけに製作したHappyくじ限定スタチューで、「デッドプール」と「ウルヴァリン」共に映画の最新コスチュームの姿で⽴体化されています☆

※B賞以降の景品デザインは後⽇公開

A賞:デッドプール バストアップスタチュー

サイズ:全⾼約20cm

A賞は、“クソ無責任ヒーロー”こと「デッドプール」のバストアップスタチュー。

映画の最新コスチュームの「デッドプール」が全高約20cmで立体化されています。

サムズアップをしながら背中の武器を取り出すしぐさを表現。

「デッドプール」のベルトをイメージした台座デザインにも注目です☆

Last賞:ウルヴァリンバストアップスタチュー

サイズ:全⾼約20cm

最後のくじを引くともらえるLast賞は、「ウルヴァリン」のバストアップスタチュー!

国内⽼舗フィギュアメーカー「コトブキヤ」が、本くじのために映画最新コスチュームを着た「ウルヴァリン」を立体化しています。

爪を出して、腕をクロスさせたポーズが迫力満点!

コスチュームの質感などにもこだわりが光る、限定スタチューです。

7月26日(金)より日米同時公開のマーベル映画『デッドプール&ウルヴァリン』のキャラクターたちがラインナップされたくじ。

Happyくじ MARVEL『デッドプール&ウルヴァリン』は、2024年7⽉下旬より発売です☆

© 2024 MARVEL

※画像はイメージですので、実際の商品とは異なる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 最新コスチュームを着たバストアップスタチュー!Happyくじ MARVEL『デッドプール&ウルヴァリン』 appeared first on Dtimes.