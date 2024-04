Miyuuが音楽人生第二章のはじまりの第一歩として、6月26日にミニアルバム『MILESTONE』のリリースが決定した。2022年、自らの運転するキャンピングカーで旅した30日間の車中泊記録し、書籍「30 DAYS VAN LIFE Trip on Music 〜」を発売したMiyuu。全国を旅して色々な人にも出会い価値観と人生についてもう一度考える時間になった。その価値観は音楽にも影響し、今までと違う音楽スタイルにもチャレンジして新たなアーティストとしての姿を模索することにつながった。その第一歩として完成したのが、今回のミニアルバム『MILESTONE』だ。

ミニアルバム『MILESTONE』



発売日:2024年6月26日(水)レーベル:avex trax予約はこちら:https://avex.lnk.to/MILESTONE【CD+Blu-ray】AVCD-63574/B¥4,180(税込)CD1.Over You2.Summer in love3.gingerbread4.magnet5.Bad Day6.246Blu-ray「Miyuu Premium Shooting Live」1.Southern Waves2.never be fine3.it's a beautiful day4.gingerbread5.magnet6.Over You(Acoustic Version)7.246【CDのみ】AVCD-63575\2,090(税込)1.Over You2.Summer in love3.gingerbread4.magnet5.Bad Day6.246