King Gnu、アジアツアーで35,000人を動員
撮影◎伊藤 滉祐/Ito Kosuke
4月20日（土）韓国・ソウルの「Olympic Hall」にて、King Gnuのアジアツアー＜King Gnu Asia Tour「THE GREATEST UNKNOWN＞が大盛況のうちに終了となった。
撮影◎伊藤 滉祐/Ito Kosuke
このアジアツアーは、2024年1月より日本国内で開催された5大ドームツアー＜King Gnu Dome Tour「THE GREATEST UNKNOWN」＞に紐づく形で行われたもので、4月6日の台北公演を皮切りに台北2公演、シンガポール1公演、上海2公演、ソウル2公演の計4都市7公演が開催されたものだ。
撮影◎川上智之 / Tomoyuki Kawakam
全7公演で計35,000人を動員するツアーとなり、ニューアルバム『THE GREATEST UNKNOWN』をひっさげてのツアーとして、日本国内5大ドームツアーと合わせ計40万人以上を動員し、国内のみならずアジア各国でも、その人気を実証することとなった。
撮影◎川上智之 / Tomoyuki Kawakam
＜King Gnu Asia Tour「THE GREATEST UNKNOWN」＞
1.SPECIALZ
2.一途
3.千両役者
4.STARDOM
5.MIRROR
6.CHAMELEON
7.DARE??
8.Vivid Red
9.白日
10.硝子窓
11.泡
12.2 Μ Ο Я Ο
13.Vinyl
14.W●RKAHOLIC
15.):阿修羅:(
16.δ
17.逆夢
18.IKAROS
19.Slumberland
20.Sorrows
21.Flash!!!
22.BOY
23.SUNNY SIDE UP
24.雨燦々
25.仝
26.三文小説
27.ЯOЯЯIM
EN1.Tokyo Rendez-Vous
EN2.Prayer X
EN3.Teenager Forever
EN4.飛行艇
撮影◎川上智之 / Tomoyuki Kawakam
◆King Gnuオフィシャルサイト