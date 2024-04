【「Stellar Blade」モーションコミック】4月23日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、4月26日発売予定のプレイステーション 5用アクション「Stellar Blade」のモーションコミックを4月23日に公開した。

モーションコミックではイヴとタキが地球降下作戦に備える前日譚が描かれている。

(C) 2024 SHIFT UP Corporation.All rights reserved.Published by Sony Interactive Entertainment Inc.